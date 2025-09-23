El reencuentro de 'Dawson Crece' con la triste ausencia de James Van Der Beek

Este lunes 22 de septiembre estaba marcado en rojo en el calendario de James Van Der Beek . Era, en sus propias palabras, la cita que “más esperaba” desde que la actriz Michelle Williams empezó a organizarla a principios de año. Sin embargo, la vida y dos inoportunos virus estomacales le han aguado la fiesta: el actor que dio vida a Dawson Leery en la serie de adolescentes que marcó a los adolescentes en la década de los noventa, no ha podido asistir al esperado reencuentro del reparto de Dawson Crece en Nueva York.

La reunión, que ha tenido lugar en el teatro Richard Rodger de Nueva York, tenía un propósito claro: recaudar fondos para la organización Fuck Cancer y apoyar a quienes sufren la enfermedad que él mismo anunció hace casi un año, un cáncer de colon. La imagen prometía ser histórica: Michelle Williams, Katie Holmes, Joshua Jackson, Busy Philipps, Kerr Smith o Meredith Monroe leyendo el guion del episodio piloto, junto al creador de la serie, Kevin Williamson. Pero la ausencia de Van Der Beek ha convertido el encuentro en un momento agridulce.

El actor lo explicó con franqueza ante sus 1,6 millones de seguidores de Instagram: "Esta era la noche que más esperaba desde que mi ángel Michelle Williams dijo en enero que lo estaba organizando… Así que os podéis imaginar lo destrozado que me sentí cuando dos virus estomacales se confabularon para dejarme fuera de combate en el peor momento posible”.

Consciente de la expectación de los fans, Van Der Beek lamentó no poder estar presente en el escenario para agradecer el apoyo recibido en su enfermedad: “No voy a poder subir a ese escenario y dar las gracias a cada persona en el teatro por estar conmigo, y contra el cáncer, cuando más lo necesitaba”.

Pero como buen guionista de su propia vida, se reservó un giro final. En su lugar apareció Lin-Manuel Miranda, el creador de Hamilton, como sustituto de lujo: “El papel de ‘Dawson’, que normalmente interpreto yo… lo interpretará Lin-Manuel Miranda. No me creo que acabe de escribir esto”. El actor celebró tener “un reemplazo ridículamente sobrecualificado, alguien a quien mis hijos sin duda considerarían una mejora respecto a mí”. Y remató con un agradecimiento que mezcla cariño y humor: “Gracias, @lin_manuel. Para mis hijos ya eras un héroe… ahora eres un semidiós”.

Desde su cama en Austin, donde sigue recuperándose, pidió que el público compartiera también algo de ese amor con los suyos: “Disfrutad de todo el cariño que hay en esa sala. Echad un poco también sobre mi familia. Yo estaré recibiéndolo, radiante, desde la distancia, en una cama en Austin”.

Williams, que ha ejercido de anfitriona del reencuentro, dejó claro el trasfondo del evento: “Queríamos reunirnos con nuestro querido amigo James y recordarle que todos estamos aquí. Siempre lo hemos estado y siempre lo estaremos. Y sé que los fans de Dawson Crece sienten lo mismo”.

Porque si algo ha quedado claro en este regreso es que la ficción que marcó a toda una generación sigue muy viva. Y que, incluso en ausencia, Van Der Beek sigue siendo el centro de la historia: Dawson no estaba en el escenario, pero su sombra lo llenaba todo.