La corta (ni tres meses) pero intensa cronología de la historia de amor entre Lamine Yamal y Nicki Nicole

Ha sido un suspiro, un abrir y cerrar de ojos... La apasionada historia de amor entre Lamine Yamal, de 18 años, y Nicki Nicole, de 25, ha terminado y, aunque han vivido su relación de forma intensa y ostentosa entre escapadas a lujosos hoteles, románticas cenas y carísimos regalos, ni tres meses han durado juntos.

Hasta el sábado, cuando el propio futbolista confirmó la ruptura, nadie podía imaginar que ya no estaban juntos, pero tampoco ha sorprendido mucho la noticia. Y no, la causa de la ruptura no ha sido una infidelidad de Yamal con la influencer y modelo italiana de veinte años Anna Gegnoso tras un viaje a Milán, como se ha rumoreado. "No tiene nada que ver", aseguraba al periodista Javi Hoyos tras hablar con el jugador del Barça. "Ellos habían roto antes. De hecho me recalca que cuando hizo el famoso viaje ya no estaba con ella. Por lo tanto no le ha sido infiel".

Horas después, era la propia argentina la que lo confirmaba. "Te quería aclarar que con Lamine no estamos juntos desde hace unos días, después de que me fui de Barcelona. Te lo digo, sobre todo, por el rumor de la infidelidad. Créeme que si alguien me fuera infiel, yo sería la primera en aclararlo en todos lados, como ya hice en un pasado", le aseguraba al paparazzi Jordi Martín tras ponerse en contacto con él.

Lo que haya pasado entre ellos, solo los dos lo saben, pero lo que sí es cierto es que cada sus vidas se han alejado. Mientras que él parece que ha vuelto a recuperar su institinto goleados y ha vuelto a marcar después de varios partitos —el Barça ganó 3-0 al Elche—, ella se encuentra en Buenos Aires preparando el lanzamiento de su nueva canción Boquitas Pintadas y este fin de semana se subió al escenario junto a su amiga y también cantante, Tini, la ex de Sebastián Yatra.

Y aunque parece que fue hace mucho, lo cierto es que solo han pasado 112 días desde que la cantante y el futbolista se conocieron, se gustaron, se amaron y cortaron. Aquí repasamos cronológicamente el breve noviazgo de Lamine Yamal y Nicki Nicole.

La fiesta donde se conocieron

El 12 de julio tuvo lugar la polémica fiesta por el 18º cumpleaños del futbolista. Una celebración por todo lo alto en la que no faltaron numerosas caras conocidas, entre ellas Nicki Nicole.

Ese fue el primer contacto entre ellos y, de hecho, en el vídeo de la fiesta que pocos días después él compartió en sus redes, ella aparece hasta en tres ocasiones.

Los primeros rumores



Los rumores sobre un posible romance entre ellos saltaron después de que se los viese juntos por algunos locales de Barcelona y de que ella acompañase a la familia y amigos del futbolista a presenciar el partido del trofeo Joan Gamper el 10 de agosto con su camiseta.

Nicki Nicole con la camiseta de Nicki Nicole viendo el Torneo Joan Camper el pasado mes de agosto. Pedro Salado

Días después, unas fotos de los dos juntos en Mónaco confirmaron la noticia.

Un cumpleaños muy feliz

El 25 de agosto, la cantante de Mami Chula cumplió 25 años. ¿Y con quién celebró tan importante fecha? Con el futbolista, como no podía ser de otra manera y así lo compartieron en redes sociales.

La pareja posó feliz entre una enorme tarta de nata, un gran ramo de rosas rojas y rosas, globos... Y además de una idílica y romántica celebración, Yamal le regaló a su chica un lujoso collar formada por una cadena de diamantes con un colgante en forma de muñeca sujeto por la inicial de su nombre, la N.

La confirmación de la propia Nicki Nicole

El 10 de septiembre, la cantante argentina acudió al desfile de la firma Desigual en Barcelona y se convirtió en una de las invitadas más esperadas. Por supuesto, no faltaron las preguntas sobre su relación con el joven futbolista y ella no esquivó ninguna.

Reconoció que estaba "muy enamorada" y feliz. Y cuando le preguntaron los reporteros qué le pedía al amor, ella dijo que "disfrute, sinceridad y compañerismo". "¿Él te lo da?", continuaron, y con una sonrisa tímida confirmó que sí.

Una pareja normal viendo 'La que se avecina'

Claro que no solo de viajes, hotelazos, regalos y buenos restaurantes se alimentaba esta relación. En sus momentos más íntimos, en la tranquilidad de la tarde, la pareja también disfrutaba de cosas tan normales como reírse con la serie La que se avecina, la ficción de hace 20 años que triunfa entre las generaciones Zeta y Alpha.

Presentaciones oficial y la búsqueda de un hogar

Las cosas parecían funcionar tan bien entre los dos, que el jugador llegó a presentarla oficialmente a su entrenador, el alemán Hansi Flick, el 20 de octubre, tras la victoria del Barça sobre Olympiacos en la Champion League.

Además, hace una semana se supo que el jugador del Barça buscaba casa y la mansión de Esplugues de Llobregat en la que vivieron Shakira y Piqué era su principal objetivo. Y, puesto que la relación con la argentina parecía ir viento en popa, se empezó a especular con los nuevos habitantes de esa casa: de nuevo una pareja formada por un futbolista y una cantante iban a convertirla en su nido familiar.

Pues eso ya no será posible, al menos hoy por hoy, pero sí parece que Lamine Yamal ha comenzado la mudanza al que será su nuevo hogar... ya sin Nicki Nicole.