El padre de Lamine Yamal enseña lo que tiene en el salón y… bueno, es mejor verlo

Mounir Nasraoui, padre de Lamine Yamal, ha vuelto a protagonizar un momentazo en redes sociales y lo que empezó como un tutorial para hacer nuggets de pollo en casa acabó con un descubrimiento en su salón que nadie se esperaba.

El autodenominado “chef de la casa” se arrancó en Instagram con una receta popular pero que, según dice, “los nuggets que hay por el mundo dan mucha pena, y habrá que hacerlos como unos profesionales”. Lo hizo con su estilo habitual: mucho desparpajo, frases improvisadas y un puntito de showman. “La única marca aquí soy yo”, soltó mientras empanaba el pollo.

El vídeo, que dura casi media hora, muestra a Nasraoui cocinando con todo lujo de detalles: cortando la carne, pasándola por huevo y pan rallado y echándola a la sartén. Entre chiste y chiste, se permitió incluso filosofar: “España tiene la mejor gastronomía en el mundo. Tengo que viajar mucho, y el café y la comida en general son muy malas”.

Pero lo mejor llegó al final. En medio de su despedida apareció en plano el nuevo ‘inquilino’ del salón: un maniquí de Lamine Yamal vestido con la camiseta amarilla del Barça y con su clásica celebración del 304, en homenaje a su barrio de Rocafonda. La figura está colocada justo delante del mural que cubre toda la pared con las caras de padre e hijo.

La interacción con el maniquí fue de lo más surrealista. “¿Qué pasa, tío? ¿Todo bien o qué?”, le dice Mounir, antes de rematar con un “Papá te quiere. Tengo una sorpresa para ti, ya te la pondré y se la enseñaremos a la gente”. Después, mirando a cámara, añade: “A ustedes también. Espero que hayáis aprendido a hacer nuggets de pollo, adiós y hasta la próxima”.

El vídeo, claro, ha corrido como la pólvora en redes sociales, entre la incredulidad y las risas de los usuarios. Lo que para muchos era una receta más, acabó convertido en un pequeño espectáculo doméstico con cameo estelar incluido.

Y todo esto mientras Lamine Yamal recupera protagonismo en el césped: el joven volvió este domingo tras unas molestias en el pubis y, al poco de entrar, asistió a Robert Lewandowski para firmar el 2-1 ante la Real Sociedad. El Barça acabó líder, pero el auténtico show paralelo estaba en el salón de su padre.

Porque una cosa está clara: entre regates imposibles y nuggets caseros, lo de la familia Yamal ya no se juega solo en los estadios, también en la cocina.