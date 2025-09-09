La filtración de las primeras imágenes de la infanta Sofía en la universidad: ¿estrategia o error?

Cuando la infanta Sofía se marchó a estudiar el Bachillerato Internacional al UWC Atlantic de Gales en agosto de 2023, hubo un cierto despliegue de Casa Real. Por un lado, se publicaron imágenes de su despedida en La Zarzuela, y por otro, al llegar allí, se divulgaron unas fotos de la hija pequeña del rey muy contenta en las instalaciones del internado que fue su hogar durante dos años.

En ese tiempo no se le volvió a ver mientras estuvo allí. Hasta que llegó su graduación en mayo de 2025, donde nuevamente hubo otra vez despliegue de Casa Real con fotos y hasta un vídeo de felicitación de la princesa Leonor desde el Elcano, no apareció en ninguna foto, ni en ningún vídeo de todos los que se publicaron desde el UWC Atlantic College, que fueron bastantes. Tampoco se filtraron instantáneas de la infanta Sofía en sus momentos de ocio. El plan salió a la perfección.

Los reyes, Felipe VI y Letizia, en la graduación de la infanta Sofía, en Gales. EFE/EPA/FRANCISCO GOMEZ

Y entonces llegó el momento de ir a la universidad, concretamente al Forward College de Lisboa, donde la infanta Sofía estaba citada en la mañana del 8 de septiembre de 2025 para unas jornadas introductorias. Mientras esperábamos una o varias fotos oficiales de la infanta en la su nueva etapa, con despedida desde Madrid, bienvenida en Lisboa, en el campus o en la residencia, llegaron sus primeras imágenes a través de las redes sociales.

No, no fue cosa de un alumno o alumna, sino que la propia universidad compartió en su cuenta de Instagram fotos y vídeos correspondientes al primer día de la llamada Semana de Introducción. Hubo charlas con profesores y fundadores de la universidad, actividades grupales, y también momentos distendidos para poder conocerse entre ellos. Y ahí pudimos ver a la infanta Sofía como una más, con un look compuesto por vaqueros, jersey blanco y zapatillas. Así, en dos años en Gales, ni una foto o vídeo, mientras que en Lisboa, el primer día ya apareció en las redes sociales. ¿Fue una estrategia de Casa Real o fue un error?

Con todo el mundo, o al menos mucha gente, esperando ver fotos oficiales de la infanta Sofía en la facultad, se sació la curiosidad al tener esas primeras imágenes. Pudo ser por tanto una idea de Casa Real de no realizar el típico posado y que fueran las redes sociales oficiales las que dejaran ver a la hija de los reyes en sus inicios universitarios lisboetas.

¿Nos quedamos sin posado?

Esto da una imagen de cierta modernidad y al mismo tiempo de naturalidad. Además, que sea la número 2 y no la princesa de Asturias le puede dar cierta libertad a la hora de decir que no quiere un posado, y que casi prefiere que sean las redes de su universidad las que muestren cómo ha sido su primer día. Con la princesa Leonor se hubiera medido mucho más, y difícilmente se hubiera permitido no haber posado y sí aparecer en Instagram. Aunque se ha informado sobre esta importante etapa de la infanta Sofía, se considera un tiempo privado y Casa Real en general, y los reyes y su hija en particular, esperan que sean unos años sin presión mediática para que pueda centrarse en sus estudios universitarios.

La infanta Sofía en la gala de entrega de los Premios Princesa de Girona 2025. Pablo Cuadra

Y luego está la otra teoría, que es el error. Es posible que Casa Real hubiera decidido que nada de posado ni ahora, ni el día que empieza las clases, que ya con el posado por su mayoría de edad, el de su graduación y las apariciones estivales en Mallorca ya era bastante. Por tanto, quien quisiera volver a ver a la infanta Sofía tendría que esperar a su reaparición oficial en octubre. Sin embargo, no fue así.

O puede que Casa Real quisiera esperar un poco hasta publicar fotos. Dar un tiempo de adaptación a la infanta Sofía, y que en el momento de empezar las clases, poco antes de hacerlo, o quizá después, llegara el pequeño reportaje al estilo de los protagonizados por Elisabeth de Bélgica en Oxford primero, y en Harvard después.

La infanta Sofía a su llegada este martes al UWC Atlantic College de Gales (Reino Unido). Casa de SM El Rey/EFE

¿Se dio cuenta la infanta Sofía de que le estaban grabando? ¿Pidió ella, los reyes o Casa Real que nada de redes sociales? Es verdad que en uno de los vídeos justo se da la vuelta, pero es un momento, y es posible que no se diera cuenta de que había una cámara. Puede que no imaginara que iban a grabar, o que si lo hacían, las imágenes no se iban a compartir públicamente. Que lo hayan hecho puede implicar que haya cierto malestar, aunque si quieren que la infanta Sofía sea una más, cosas como esta pueden ocurrir.

Sea como fuere, llegaron las primeras imágenes y no fue cosa de Casa Real. Sea error o sea estrategia, ahora la pregunta es si volveremos a ver a la infanta Sofía en las redes sociales que no sean de Casa Real, o si después de este inicio, se acabó lo que se daba.