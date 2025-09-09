La infanta Sofía ya está instalada en el Forward College en Lisboa: las primeras imágenes en la universidad

Este lunes 8 de septiembre estaba marcado en rojo en el calendario de la infanta Sofía. La hija menor de los reyes Felipe y Letizia se trasladó al Forward College de Lisboa para comenzar el grado en Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales y, aunque las clases no darán comienzo hasta el próximo día 22, ya se han podido ver las primeras imágenes de la infanta en el centro.

Durante estos días, hasta el próximo 19 de septiembre, tiene lugar lo que se conoce como 'Semana de Introducción', en la que los alumnos reciben diversas charlas y visitas en el campus y realizan actividades para conocer a los que serán sus compañeros durante los próximos cuatro años.

Según ha compartido el propio centro educativo en redes sociales, los alumnos han recibido primero una serie de charlas de profesores y fundadores de la universidad en una sala acristalada junto a la piscina. "Un buen lugar para recibir a nuestros estudiantes. Empezando la semana con una dinámica divertida para romper el hielo", han escrito junto a las imágenes compartidas en stories.

Tras esto, han realizado una serie de actividades grupales en las que se ha podido ver a Sofía interactuando con sus compañeros en diversos juegos para romper el hielo y conocerse, luciendo un look informal con vaqueros, jersey blanco y zapatillas tipo Converse.

También se han tomado, según han relatado en sus historias de Instagram, "un pequeño descanso antes de un día completo de actividades", donde se podía ver a los alumnos tomando diversos aperitivos como bocadillos o croissants y dulces, acompañados de zumos o café.

Los alumnos han seguido la jornada de dinámicas con diversas actividades que hacían hincapié sobre "la importancia de colaborar en grupo", algo que la hermana de la princesa Leonor ya habrá puesto en práctica en su anterior etapa educativa en el UWC Atlantic College de Gales donde estudió bachillerato.

En la cuenta de la universidad, diversos antiguos alumnos y veteranos han compartido varios consejos para los nuevos alumnos. En primer lugar, recomiendan que "empiece a aprender el idioma antes de venir a Portugal, es la mejor manera de interactuar con la cultura local", pero también dan varios tips prácticos sobre lugares a los que visitar o bares en los que disfrutar de la otra cara de la vida universitaria.

Por ejemplo, hablan de disfrutar del sol entre clases en la Estátua A Verdade de Eça, justo enfrente del centro y tomar uno "de los mejores cafés del mundo" en la Fábrica Coffe Roasters donde disfrutar “de los mejores cafés del mundo". También recomiendan visitar la Marie Blachère "una panadería francesa ideal para almorzar o tomar un aperitivo entre clases" o ir al Park Bar "una hermosa azotea a solo minutos de nuestro campus, perfecta para una hora feliz (o dos) después de las clases".

Aunque el campus del Forward College se sitúa en el barrio lisboeta de Chiado, Sofía se alojará en la residencia universitaria Xior Benfica, ubicada en el barrio residencial de Benfica.

