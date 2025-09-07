La infanta Sofía empieza la universidad: de cómo será su vida en Lisboa a lo que esperamos de ella 

La infanta Sofía empieza la universidad con 18 años, como tantos otros jóvenes. En su caso, no ha habido años sabáticos, una costumbre que sí tienen otros royals, y tampoco ha tomado el camino de la princesa Leonor. Se le propuso realizar formación militar como su hermana, pero ella, después de pensárselo, rechazó la propuesta. Por muy número dos en la línea de sucesión que sea, su deseo era ingresar en la universidad tras haber terminado el Bachillerato Internacional en el UWC Atlantic College de Gales y no esperar más. Y sus deseos fueron órdenes... más o menos.

La infanta Sofía sabe que no va a ser reina y eso le concede una libertad que su hermana mayor no tiene. Al mismo tiempo es consciente, y si no, se lo recuerdan, de que es hija del rey y que se espera que dedique su vida al servicio a la corona como infanta de España. De este modo, Sofía se habría interesado por la carrera de Artes Liberales, pero como señala El País, tras una conversación con sus padres, le hicieron ver que debido a su posición era más conveniente que estudiara otra carrera.

Los reyes, Felipe VI y Letizia, en la graduación de la infanta Sofía, en Gales. EFE/EPA/FRANCISCO GOMEZ

Ella aceptó, pero bajo sus condiciones. Estudiaría otra cosa, en concreto, Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales, pero lo haría en el extranjero. Felipe VI dijo que sí, pero debía quedarse en Europa para estar lo bastante cerca para poder regresar a España con rapidez y regularidad para estar presente cuando la agenda oficial lo requiera. Sofía también aceptó y postuló a la universidad privada Forward College, centro adscrito a la Universidad de Londres con títulos que están reconocidos por el Espacio Europeo de Educación Superior.

Este centro no tiene solo como particularidad que fue fundado en 2021, y por tanto es una universidad muy joven, sino que tiene tres campus y cada curso se pasa por cada uno de ellos. De este modo, la infanta Sofía empieza el 8 de septiembre de 2025 en Lisboa. El curso 2026/2027 le toca en París y el último en Berlín. Las clases se dan en inglés, pero puede aprovechar para aprender o perfeccionar las lenguas de los países en los que va a vivir un curso porque tiene optativas, lo que le vendrá bien para sus salidas fuera de clase. Además, conocerá a estudiantes de 40 naciones diferentes, una experiencia parecida a la que vivió en el UWC Atlantic de Gales.

La infanta Sofía durante la entrega de reales despachos a los nuevos oficiales en la Academia Naval de Marín, este miércoles. Carlos Alvarez/Getty Images

Casualidad o no, la reina Letizia despejó su agenda la primera semana de septiembre. Después de volver a la agenda a finales de agosto, antes de lo habitual, por las visitas que realizó con Felipe VI a Galicia, León, Zamora y Extremadura, los territorios más afectados por los incendios, se tomó la semana siguiente para preparar el nuevo curso con la recién incorporada jefa de su secretaría, Marta Carazo, y para organizar el traslado de la infanta Sofía, que apuró sus últimos días en España antes de viajar a Lisboa para empezar su nueva vida como universitaria. Si bien el 8 de septiembre tiene que estar allí, la adaptación se extiende un par de semanas, y las clases como tal no comienzan hasta el día 22.

Dos campus, una residencia y un año por delante

La infanta Sofía tiene por delante un curso en Lisboa, donde la Forward College tiene dos campus. Uno de ellos es el de Soriano, situado en el Bairro Alto lisboeta en lo que fue una antigua imprenta. El otro de ellos es el de Flores, ubicado a menos de 10 minutos andando del otro edificio, y que se asienta en la Rua das Flores del Chiado, otra zona icónica de la capital de Portugal.

La infanta Sofía en el décimo aniversario de la proclamación de Felipe VI GTRES

Las clases están compuestas por unos 15 alumnos y el plan de estudios combina teoría, práctica y desarrollo personal, algo a lo que esta universidad da mucha importancia. En su tiempo en Lisboa, la infanta Sofía tiene que estudiar Relaciones Internacionales: teorías, conceptos y debates, Introducción a la Ciencia Política e Introducción al pensamiento político internacional. Además, debe elegir una optativa entre Introducción al Desarrollo Internacional, Negocios y Gestión en un contexto global e Historia mundial desde 1945. Estos estudios cuestan a los reyes 18.500 euros, que es lo que vale el primer curso a los alumnos de la Unión Europea, Espacio Económico Europeo y Reino Unido.

Aparte de eso, hay que costear la residencia, cuyo precio oscila entre los 590 y los 690 euros. La infanta Sofía, como sus compañeros, se aloja en la residencia de estudiantes de la universidad. Se ubica en Benfica, a una media hora en metro del centro de estudios, y tiene muy cerca el Parque Forestal de Monsanto, pulmón verde de Lisboa. Allí va a tener una habitación para ella sola de entre 13 y 20 m2, con baño privado, cocina compartida, salas de estudio y de televisión, lavandería, gimnasio y otras zonas comunes sociales. Sin duda, la infanta Sofía va a hacer amigos con los que realizará planes dentro y fuera de la residencia en una ciudad vibrante como Lisboa.

La infanta Sofía en Gales GTRES

Y luego está lo que esperamos de ella, que no es más que una o varias fotos de su nueva vida. No es necesario explayarse mucho, con un posado al estilo del que protagonizó cuando llegó a Gales sería suficiente, mostrando algunas zonas de su nueva vida, o quizá en rincones de Lisboa para enseñar cómo es esta increíble etapa de su existencia. Y ya para nota estaría bien fotos con la despedida en España con sus padres, pero no con su hermana, que ya está en la Academia del Aire y del Espacio. Una vez más, no es algo que no hayan hecho antes, y la verdad es que aquello quedó muy bien.