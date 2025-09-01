La reina Camila sufrió un intento de agresión sexual de adolescente: "Me quité el zapato y le di un taconazo en las bolas"

La reina Camila sufrió un intento de agresión sexual en su adolescencia de la que se defendió ella misma con su tacón, según el libro Power and the Palace de Valentine Low, que publica en forma de serie el semanario Sunday Times.

En él, se recoge una conversación de Camila con el exprimer ministro británico Boris Johnson en 2008, cuando era alcalde de Londres, en la que ella le contó el intento de agresión sexual que vivió cuando tenía 16 o 17 años, cuando era una colegiala y se dirigía a la estación de Paddington, en Londres.

"Estaba en un tren camino a Paddington, tendría unos 16 o 17 años, y un tipo movía la mano cada vez más lejos…", le dijo Parker-Bowles, según recuerda el exdirector de comunicaciones de Johnson, Guto Harri.

Según recordó Harri, Johnson le preguntó que qué hizo en esta situación, a lo que ella respondió: "Hice lo que mi madre me enseñó. Me quité el zapato y le di un taconazo en las bolas". Tal y como apuntan en el medio británico, esto le permitió escapar y llegar a la estación y una vez allí identificarlo ante un agente que le detuvo.

"Estaba lo suficientemente tranquila cuando llegaron a Paddington como para saltar del tren, encontrar a un tipo uniformado y decir: 'Ese hombre me acaba de atacar', y lo arrestaron", recordó Harri.

Esta conversación se encuadró en que, en aquel momento, Johnson quería abrir tres centros de crisis para víctimas de abusos sexuales en Londres. Entonces, según recuerda The Sunday Times, ya existía uno en el sur de Londres y buscaba abrir otros en el este, el oeste y el norte de Londres.

"Creo que abrió formalmente dos de los tres. Nadie preguntó por qué el interés ni el compromiso. Pero a eso se refirió todo", recordó Harri. La reina de Inglaterra ha participado en numerosas acciones de apoyo

Camila es una férrea defensora de los derechos de las mujeres y en contra de la violencia sexual. Muestra de ello es que en 2013 organizó en Clarence House la distribución de unos 750 kits de higiene para mujeres en centros de agresión sexual. También es promotora del centro Mirabel en Lagos (Nigeria) dedicado a víctimas de agresión sexual y ha acudido a numerosos centros de ayuda y refugios de mujeres víctimas de violencia sexual, tanto en Reino Unido como en el extranjero.