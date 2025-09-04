Las pistas que apuntan a romance entre Sydney Sweeney y Scooter Braun, exproductor y enemigo de Taylor Swift

Después de la polémica protagonizada por Sydney Sweeney en la campaña de pantalones vaqueros de American Eagle en la que hablaba de una superioridad genética y ha sido duramente criticada por racista, la actriz de Euphoria vuelve a estar en el centro de las críticas.

En esta ocasión por una supuesta relación con el productor Scooter Braun, archienemigo de Taylor Swift y con el que mantuvo un litigio legal que duró casi seis años por los derechos de sus seis primeros discos.

Ambos coincidieron y se conocieron en el enlace de Jeff Bezos y Lauren Sánchez en Venecia el pasado mes de junio y la revista TMZ ha confirmado este vínculo con fuentes del entorno de ambos, aunque aseguran que se trata de algo "casual".

A Sweeney y Braun, de 27 y 44 años respectivamente, se les vio juntos paseando en un par de ocasiones en la ciudad italiana, pero las fuentes cercanas a la actriz apuntan a que no se trata de una relación seria.

"Sydney acaba de salir de una relación y está haciendo lo que hacen las mujeres en la veintena, que es ir de citas", ha apuntado una fuente al mencionado medio en referencia a la ruptura de la intérprete con el productor de cine Jonathan Davino el pasado mes de enero, con quien estaba prometida.

Precisamente en una entrevista con The Times, la propia Sweeney confirmó que estaba soltera: "Estoy aprendiendo mucho sobre mí misma, pasando más tiempo con mis amigos. Y lo estoy amando".

Braun, por su parte, además de ser protagonista de un culebrón casi interminable para las swifties que finalmente acabó con la victoria de Swift en los tribunales el pasado mes de junio, se divorció en 2022 de la activista Yael Cohen, con la que tiene tres hijos.

El productor, que saltó a la fama como padrino y descubridor de Justin Bieber, contó en su cartera, además de Swift, con artistas como Ariana Grande, Demi Lovato y Ozuna que se unieron 2008 o 2009. Sin embargo, en los últimos años su reputación ha estado en cuestión y muchos de estos artistas han ido abandonándole. Tras la salida de Swift, Grande y Lovato lo sustituyeron en 2023.

La actriz, además de verse envuelta en la polémica campaña de vaqueros y de recibir el apoyo de Donald Trump, se encuentra en plena producción de la tercera temporada de Euphoria, donde compartirá reparto con Rosalía, además de las estrellas habituales de la producción de HBO. Pero también cuenta con dos proyectos en la gran pantalla: este mes de septiembre presenta el biopic Christy, sobre la boxeadora Christy Martin, en el Festival de Cine de Toronto, y a final de año protagonizará junto a Amanda Seyfried, La asistenta, basada en el best seller homónimo.