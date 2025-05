Taylor Swift compra los derechos de sus seis primeros discos 

Después de años de una intensa batalla legal, Taylor Swift ha anunciado que ha comprado los derechos de sus primeros discos a Big Machine Label Group. La artista es ahora dueña de todo su catálogo musical.

"You belong with me", anunció la artista en sus redes sociales en una publicación con varias fotografías en las que posa con los seis discos. Además, Swift ha publicado una larga carta en su web. "Toda la música que he hecho ahora me pertenece", ha celebrado.

La batalla legal de Swift para recuperar su catálogo comenzó en 2019 cuando Ithaca, el fondo de Scooter Braun, adquirió el sello Big Machine Records, con el que trabajaba la artista y que era propietario de los derechos de sus seis exitosos primeros discos: Taylor Swift, Fearless, Speak Now, Red, 1989 y Reputation.

A pesar de que intentó comprar los derechos de sus álbumes en ese momento, la única opción que le dieron a Swift fue seguir formando parte de la discográfica para recuperar los derechos, algo a lo que se negó. La cantante decidió volver a grabar sus seis primeros trabajos, lo que se conoce como Taylor’s Version, con nuevas versiones de las canciones de los discos originales además de singles nuevos que entonces no habían pasado el corte para formar parte del tracklist.

Hasta ahora, faltaban por lanzar las nuevas versiones de Reputation y Taylor Swift, el disco con el que debutó en 2006. De hecho, las swifties llevan meses preguntándose cuándo lanzará estas dos nuevas grabaciones, especialmente Reputation. En la carta en su web la artista ha explicado que no ha vuelto a grabar ni un cuarto de este último porque no se creía capaz de mejorarlo, mientras que en el caso de su primer disco sí está completamente grabado y le gusta cómo ha quedado la nueva versión.

Swift señala que, si así lo desean los fans, en un tiempo ambas regrabaciones pueden lanzarse desde una posición de "celebración" y no de "tristeza" como en un primer momento.

Por ahora se desconoce cuánto ha pagado Swift por los derechos de los seis discos. Desde Rolling Stone señalan que la cifra de 600 millones de dólares con la que se especuló hace unos días es "incorrecta" y tal y como informa Variety el acuerdo se habría cerrado por unos 300 millones.