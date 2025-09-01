Leonor, una princesa 'top gun' que dio la sorpresa en su primer día en la Academia del Aire y del Espacio de San Javier

La princesa Leonor subida a un avión Pilatus PC-21 en su primer día en la Academia del Aire y del Espacio de San Javier.

El 1 de septiembre de 2025 ha sido un gran día para la princesa Leonor. La heredera apareció al mediodía en la Academia del Aire y del Espacio de San Javier, Murcia, para dar comienzo a su último año de formación militar después de haber completado su paso por el Ejército de Tierra y por la Armada.

La princesa Leonor llegó vestida con el uniforme azul del Ejército del Aire, muy contenta y sonriente. Se notaba que tras las vacaciones, de las que disfrutó en Mallorca primero y en un destino que se dijo que sería Grecia después, estaba con ganas de empezar una nueva etapa que sin duda le va a marcar de por vida. Si su casi medio año de travesía en el Juan Sebastián de Elcano fue algo único, lo que le espera en San Javier tampoco va a estar mal.

La princesa Leonor con el uniforme verde salvia de vuelo en su primer día en la Academia del Aire y del Espacio de San Javier. Jesus Briones

Nos referimos a sus prácticas de vuelo, algo por lo que pasó su padre antes que ella, y ante lo que la princesa de Asturias parece tan encantada que no ha querido esperar mucho para familiarizarse con lo que le espera.

Tras los saludos protocolarios, firmar en el libro de honor y recorrer las instalaciones de la Academia de San Javier, la heredera se quitó el uniforme azul y se vistió con el mono verde salvia de vuelo.

La princesa Leonor montada en un Pilatus PC-21 junto a su instructor en su primer día en la Academia del Aire y del Espacio de San Javier, Murcia. Jesus Briones

Una vez con la indumentaria adecuada, se acercó a los hangares junto al jefe de instructores del Ala 792, Alberto Guzmán, que le fue explicando todo lo que necesitaba saber en ese momento.

La princesa Leonor, muy cómoda en el Pilatus

La princesa Leonor quería ver cuando antes un Pilatus PC-21, el nuevo avión de entrenamiento en el que llevará a cabo sus maniobras, y además se ha animado a subirse a él, toda una sorpresa que nos ha dejado unas imágenes de la princesa al estilo Top Gun que esperábamos ver más adelante.

La princesa Leonor con un simulador de vuelo en su primer día en la Academia del Aire y del Espacio de San Javier, Murcia. FRANCISCO GOMEZ

La princesa de Asturias parecía muy cómoda y sin duda tiene ganas de poder pilotar este avión, pero para ello tendrá que esperar. Primero le esperan amplias lecciones teóricas para poder hacerlo. Primero un simulador más básico, luego uno avanzado, y cuando esté liste podrá volar acompañada por un instructor. Sin duda, la princesa Leonor contará los días hasta que llegue ese momento tan emocionante.