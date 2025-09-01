Contenta y de azul: la princesa Leonor ingresa en la Academia del Aire de San Javier para el final de su formación militar

La princesa Leonor en su ingreso en la Academia General del Aire y del Espacio de San Javier, Murcia, el 1 de septiembre de 2025.

Las vacaciones terminaron para muchos y muchas, que han visto con la llegada de septiembre que era hora de volver a la actividad. En esa tesitura se ha encontrado también la princesa Leonor, que tras unas semanas de descanso ha tenido que decir adiós a las vacaciones para proseguir su formación militar.

Así, al mediodía del lunes 1 de septiembre de 2025, la princesa de Asturias apareció por la Academia General del Aire y del Espacio de San Javier, Murcia, la que va a ser su casa y su escuela durante los próximos meses. Lo hizo para lo que es el principio del final de su formación castrense, porque tras haber superado su paso por la Academia General Militar de Zaragoza y la Escuela Naval Militar de Marín, así como su instrucción en el buque escuela Juan Sebastián de Elcano y la fragata Blas de Lezo, solo le queda un año.

La princesa Leonor en su ingreso en la Academia General del Aire y del Espacio de San Javier | Foto: Gtres

Contenta por todo lo conseguido, y con ilusión por lo que viene, la heredera se dejó ver sonriente y animada. Después de unas vacaciones en Mallorca, las oficiales, de las privadas en familia, que se situaron en Grecia, y de seguramente planes sin sus padres, la princesa Leonor dejó de lado la ropa de verano y se colocó el uniforme azul que debe llevar como alférez del Ejército del Aire y del Espacio.

Todo nuevo, aunque ya conocía San Javier

Como es habitual en estas situaciones, la princesa de Asturias, que ingresa como Alférez Alumna de cuarto curso y que forma parte de la LXXVIII Promoción de la Academia General del Aire y del Espacio, saludó al director de la Academia General del Aire y del Espacio, el coronel Luis Felipe González Asenjo, así como a otros mandos y profesores que va a tener en la Academia de San Javier durante este curso.

La princesa Leonor con el uniforme azul del Ejército del Aire y del Espacio en su ingreso en la Academia de San Javier | Foto: Gtres

La heredera, que ha firmado en el libro de honor una vez en el edificio, ha conocido a los 60 hombres y 14 mujeres con los que comparte curso. Recorrió las instalaciones y posteriormente se cambió y se vistió de verde para tener una primera toma de contacto práctica.

Tiene por delante estudios en Logística, Psicología, Técnicas de Mando, Formación Militar General y Formación para el Servicio, así como Ensayos en vuelo y vehículos no tripulados, Ciencias Aeroespaciales, Telecomunicaciones y Electrónica, Técnicas Aeroespaciales, Gestión del tránsito aéreo, Asesoría medioambiental e Infraestructuras de sistemas de mando, control, navegación y comunicaciones. Además, en sus prácticas de vuelo va a probar los nuevos Pilatus PC-21, aviones fabricados en Suiza que sustituyen a los C-101.

La princesa Leonor con uniforme verde en su primer día en la Academia de San Javier | Foto: Gtres

Aunque todo es nuevo para ella, Leonor ya conocía la Academia de San Javier. La había visitado 11 años atrás junto a los reyes Felipe y Letizia y la infanta Sofía con motivo del aniversario de graduación del rey en San Javier. Allí, Leonor y Sofía conocieron las instalaciones y contemplaron una exhibición aérea. Poco después, abdicaba Juan Carlos I, subía al trono Felipe VI, y Leonor se convertía en heredera al trono.