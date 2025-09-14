Lola Índigo anuncia una pausa en su carrera tras siete años de actividad ininterrumpida

Miriam Doblas, nombre real de Lola Índigo, ha comunicado a sus seguidores que se tomará un descanso de los escenarios. La artista granadina, una de las voces más reconocidas del panorama musical español, anunció durante su actuación en el Coca Cola Music Experience— reconocido en 2024 como Mejor Festival o Evento en los LOS40 Music Awards Santander— que necesita detenerse tras casi una década de trabajo constante desde su salida de Operación Triunfo 2017.

"Ahora voy a necesitar un tiempo para tomarme un descanso y os quiero mucho, pero quería decirlo, porque lo necesito, porque llevo siete años trabajando sin parar y estoy agotada mentalmente", explicó sobre el escenario, después de interpretar temas como Mojaíta, El Tonto y Yo ya no quiero na.

La cantante, que en los últimos meses ha llenado estadios en su última gira, subrayó que la música sigue siendo "el sueño de su vida", pero reconoció que para mantenerse al nivel que desea necesita priorizar su bienestar. "Para estar aquí como Dios manda necesito un break, así que gracias a todos los fans", dijo ante miles de seguidores que la ovacionaron.

La decisión ha sido toda una sorpresa y nadie se la esperaba, ya que llega justo en uno de los momentos de mayor éxito de su carrera como una de las artistas más influyentes de la escena urbana en España y Latinoamérica.

La ex concursante de 'Operación Triunfo' no es la única artista que ha optado por poner en pausa su trayectoria. En los últimos años, son varios los cantantes que han tomado decisiones similares.

El caso más reciente fue el de Pedro Luis Domínguez Quevedo, conocido como Quevedo, quien entre febrero y octubre de 2024 se mantuvo alejado de los escenarios y sin publicar nueva música para recuperarse del desgaste físico y emocional de la gira.