Mario Casas revela la impactante historia que sufrió en Chile y que pudo haberle costado la vida
Mario Casas revela la impactante historia que sufrió en Chile y que pudo haberle costado la vida

El actor se sinceró con Marc Giró en 'Late Xou' y contó un suceso que pudo haber terminado muy mal.

Mario Casas en una foto de archivo

Mario Casas suele conceder entrevistas cuando tiene algo que presentar. Y aunque prefiere no decir mucho, o nada, de su relación con Melyssa Pinto, no tiene inconveniente alguno en dejar titulares sobre otras cuestiones de su vida personal. Así ocurrió durante su paso por Late Xou, programa de La 1 en el que contó un par de anécdotas de diferente gravedad sobre lo que supone para él ser famoso.

El actor, que presenta la película La cena, contestó a Marc Giró cuando el catalán le preguntó cuál había sido la anécdota más destacable que tenía en relación a pedirle autógrafos. Mario Casas: "Me ha pasado en un baño meando de pie. Y el de al lado me dijo 'una foto'. Le dije que me diera un segundito que acabase y ya fuera nos hacíamos la foto".

"Yo creo que la gente se pone nerviosa y no saben muy bien cómo pedírtelo, entonces están en un baño, te ven y una foto aquí", añadió Mario Casas, que después habló de un momento que no tuvo nada de gracioso y que pudo haber terminado en tragedia.

Un momento muy peligroso

El presentador dijo: "150 personas dentro de un ascensor", ante lo que el actor explicó a qué se refería: "Eso de verdad fue uno de los momentos más peligrosos. Entraron en avalancha, fue en Chile", y debido al peso en un lugar que no estaba preparado para soportar a tanta gente, "el ascensor bajó y empezamos a gritar, a gritar real, que nos íbamos abajo".

Con todo esto, el intérprete ha demostrado que es muy amable con sus fans y que entiende que se pongan nerviosos y no sepan bien cómo actuar o que quieran hacerse una foto con él en momentos incómodos. Pero su experiencia también ha puesto de manifiesto que hay que tener cuidado con el fenómeno fan porque lo del ascensor pudo haber terminado muy mal. Afortunadamente solo se quedó en una anécdota.

