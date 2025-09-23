Marta Luisa de Noruega y Durek Verrett, a lo Harry y Meghan en Netflix: racismo, dardos a la familia real, críticas a la prensa y la respuesta de la corona noruega

Hay royals que son profundamente incómodos. Pueden ser hijos o hermanos muy queridos, pero traer numerosos quebraderos de cabeza a la familia real a la que pertenezcan. Para ejemplo, ahí está sobre todo el príncipe Harry. Y aunque la cosa no ha ido a tanto, no le anda a la zaga Marta Luisa de Noruega, una princesa muy particular y polémica que acabó fuera de la casa real de su país por haber utilizado su título para ganar dinero y por los escándalos provocados por su entonces novio y después marido, Durek Verrett, un chamán estadounidense que llegó a querer vender un medallón que curaba el covid.

No ha sido fácil para los reyes Harald y Sonia aceptar a su yerno, pero finalmente lo hicieron. La pareja reinante noruega expresó públicamente que Durek Verrett pensó que podía hacer y decir lo que quisiera sin que les afectara. No era así. Pero también comentaron que podían vivir con sus diferencias. Finalmente, le dieron la bienvenida a la familia, al igual que Haakon y Mette-Marit de Noruega.

Marta Luisa y Durek, el día de su boda GTRES

Su boda, que tuvo lugar en los últimos días de agosto de 2024, se celebró por todo lo alto con exclusiva con Hello! de por medio, lo que llevó a los novios a taparse con sábanas blancas, con marcas pululando por ahí y puestos de venta de HÉST, marca de ropa creada por la princesa Marta Luisa que los novios usaron para una de sus fiestas previas a la boda. También estaban ahí las cámaras de Netflix, y ante todo esto, la casa real noruega explicó que sus miembros, es decir, los reyes, la pareja heredera y sus hijos (aunque Sverre Magnus, el menor, no forme parte de ella), no iban a participar en ninguna exclusiva. Hubo tensión, pero la dinastía se mostró unida, y Durek Verrett se convirtió en miembro de la familia, que no de la casa real.

Salió la exclusiva, y también los novios regalaron un posado con sus invitados y realizaron un paseo para saludar y dejarse fotografiar una vez casados, pero de Netflix ni rastro. Tuvo que pasar más de un año para que se viera por fin el documental de la pareja. En este caso, como no daba para tanto como lo de Harry y Meghan, se apostó por un único episodio de unos 100 minutos que fue repasando la historia de amor de Marta Luisa y el chamán y todas las dificultades que atravesaron hasta que se convirtieron en marido y mujer.

La fiesta preboda de Marta Luisa de Noruega y Durek Verret en el Hotel 1904. GTRES

Realeza rebelde: una insólita historia de amor nos cuenta toda su historia en palabras de sus protagonistas, destacando la reacción de los padres de ella, los reyes de Noruega, ante una relación muy llamativa. "Les dijo que tenía novio y mi madre dijo: '¡Por fin! ¿Quién es?' Les conté quién era y todo eso. Mi madre se preocupó un poco, creo, porque salir con un chamán es salirse mucho del molde", contó la princesa Marta Luisa. Aquello recordó a cuando el príncipe Harry denunció que se criticaba a las personas que se casaban con miembros de la realeza y que se salían del molde, como Meghan Markle.

Durek añadió que no le dieron indicaciones para ser royal, lo mismo que expresó Meghan sobre la casa real británica: "La familia real no es que dijera: 'Aquí tienes la guía para estar en la realeza'. Marta no me dio ninguna pista de nada". Además, contó que cuando conoció a los reyes de Noruega, la cosa estuvo tensa: "Conocí al rey y a la reina, se quedaron mirándome y se hizo un silencio sepulcral. Yo llevaba un kimono y botas de vaquero. Y no tenía idea de que tuviera que llevar un traje porque pensaba que podía ser yo mismo. Eso me había dicho Marta. No les gustó nada mi ropa. Lo hice mal casi todo. Y ellos no paraban de decirle a Marta que yo no era el indicado. No fue un: 'Bienvenido a la familia. Te queremos'. Fue un: '¿Qué haces con este?'", manifestó el chamán, que por cierto se ha declarado almasexual.

Harald y Sonia de Noruega en una visita oficial a Romsdal. GTRES

A Meghan todo le pareció difícil y no se sintió cómoda como royal, lo mismo que Durek: "Entrar en su vida siendo ella de la realeza fue incómodo. Las conversaciones no tiene ningún matiz. Es todo muy plano. Una de las cosas que me cuestan es decir: Su alteza real o Majestad", añadió el estadounidense con burla, lo que recordó a cuando Meghan contó en el documental cómo había hecho la reverencia a Isabel II la primera vez que la vio, un bochornoso momento en el que recreó esa escena mientras se reía, ante un Harry que parecía molesto, pero que no dijo nada.

La princesa Marta Luisa y Durek Verrett, que empezaron a salir en 2019, querían casarse. En su documental, el chamán recuerda cuando lo habló con Harald y Sonia de Noruega. Pidió su mano y ellos se le quedaron un rato mirando. Al final le dieron su bendición y comenzaron a preparar una boda que Durek quiso que fuera por todo lo alto: "Me gustaría una boda real porque voy a ser miembro de la realeza".

La princesa Marta Luisa y el chamán Durek en el 18 cumpleaños de Ingrid Alexandra de Noruega GTRES

Por otro lado, como Harry y Meghan, que han culpado a la prensa de muchos de sus males, Marta y Durek también dejan claro el enorme daño que les han hecho los medios. Y además, como sus primos Sussex, porque la princesa Marta Luisa y el príncipe Harry son primos, también acusaron a la familia real de no haber hecho nada para protegerles.

"Creen que como pagan a la familia real y sus impuestos van ahí, son dueños de la familia real y también de cualquiera que esté conectado con la familia real. La gente hacía memes sobre mí diciendo que estaba destruyendo la monarquía", apuntó Durek. "Como es chamán decían que era peligroso para la familia real y que me había lavado el cerebro", añadió la hija del rey de Noruega. "¿Y la familia real? No salieron en los medios a decir nada bueno sobre mí, lo cual hacía pensar a la gente que solo me toleraban", expresó el chamán, aunque ella ha sido más comprensiva: "Para mis padres ha sido difícil, porque, aunque me apoyan, equilibrarlo todo con la prensa en una línea muy fina". Y para dejar apoyar los argumentos del estadounidense, el documental muestra unas imágenes en la que pregunta a Harald V si está de acuerdo con Durek con que la prensa noruega tiene algo contra él. "No creo que tenga razón", contestó el jefe de Estado.

Durek Verrett, marido de Marta Luisa de Noruega. AFP via Getty Images

Pero Durek tenía mucho más que decir. Comentó que las bodas europeas son aburridas, pero que la suya será la mejor boda real que se haya visto nunca en toda Europa, y "la más auténtica y guay porque le va a dar el toque estadounidense". Además, criticó la forma de expresarse y comportarse de los noruegos porque él no quiere ser discreto, quiere llamar la atención y brillar.

Y llegó el racismo, algo que también denunciaron Harry y Meghan tanto en la entrevista a Oprah Winfrey, como en su docuserie en Netflix. Durek recordó otra anécdota desagradable en una cena real en Dinamarca cuando un hombre le dijo: "'¿Ves los cuadros de las paredes? Tu familia viene de África, ¿no?' Yo le dije que sí. Y me dice: 'Pues toda esta gente esclavizó a tu familia'. ¿Pero quién se cree?".

Marta Luisa añadió que ha ido aprendiendo poco a poco todos los matices que tiene el racismo, algo que también expresó Harry en declaraciones públicas. "Duele mucho", manifestó Durek, que lanzó un dardo a su familia política. "Vives toda tu vida negociando con la gente tu existencia. Que tienes derecho a hablar, a que te escuchen. La mayoría de gente blanca está entrenada para escuchar a la gente blanca. Debes hablar más alto, tener más éxito y demostrar más valor solo para que te escuchen. Y en su familia, ni sus padres, ni su hermano, ni nadie sabían lo que era el racismo, y fue duro, porque me miraban como si estuviera loco cuando decía que había racismo. Una vez, sus padres comentaron algo sobre nuestro choque cultural".

La familia real británica salió muy mal parada tras las acusaciones vertidas por los duques de Sussex en una entrevista sin censura con Oprah Winfrey. getty

Luego fue a más y salieron Harry, Meghan y Oprah: "En la prensa pusieron un insulto racista y su familia no hacía nada para ayudarme. Y solo cuando Harry y Meghan salieron en los medios con Oprah recibí un mensaje del rey diciéndome: '¿Sientes que te hemos tratado de esa manera?'. Y cuando dije que sí, dijeron: 'Vale. Reunión familiar'. Y mi familia me decía: 'No lo hacen porque quieran dejar de tratarte así, sino porque tienen miedo de que seas el próximo en salir con Oprah. Seamos realistas'".

"Cuando los reyes se sentaron conmigo les dije: 'Es obvio que Marta me quiere y vosotros la queréis. ¿Por qué no ayudáis a protegernos?' Y sus padres me escucharon por fin. Y el rey dijo que no le parecía nada bien cómo me había tratado la gente. Escribieron un comunicado sobre el racismo y sobre cómo me habían tratado. Increíble. Y luego el príncipe Harry lo mencionó en una entrevista". "El rey de Noruega predicó con el ejemplo. Es muy importante y los felicito por ello", dijo el duque de Sussex.

Durek Verrett y la princesa Marta Luisa de Noruega, fotografiados en Oslo GTRES

Después de los dardos, fueron más conciliadores: "Mis padres tienen la mente muy abierta y siempre quieren aprender cosas nuevas, y creo que eso es lo que los mantiene jóvenes de corazón". Por su parte, Durek comentó que poder hablarlo con cariño como una familia les unió más. Indicó también que "entrando en su familia estaba haciendo historia. Lo hacía por todas las personas de color que no habían podido llegar a ese nivel de la sociedad. Y aquí estoy, yo, el chamán, y hay sitio para mí en la mesa".

El estadounidense reconoció que había cometido errores, como cuando dijo que era mitad reptiliano y mitad de Andrómeda, o cuando contó intimidades de su vida sexual con la princesa Marta Luisa. "Pero intentaban atacarme desde todos los ángulos y destruir mi negocio", dijo en referencia a los medios, algo en lo que le apoya completamente Marta: "Esta situación con la prensa me parece terrible porque es muy personal. Algunas semanas estoy bien y puedo pasar de todo, pero cuando las cosas van mal no puedo ignorarlo. No sé por qué la gente tiene que criticar a la persona a la que amo. Nunca he dudado de Durek. La prensa también fue a por mi exmarido, al igual que están yendo a por Durek, y eso acabó mal. No quiero que le pase eso a Durek, y me preocupa que acabe igual".

El príncipe heredero Haakon porta el féretro de Ari Behn seguido por la princesa Marta Louisa y sus hijas Maud Angelica Behn, Leah Isadora Behn y Emma Tallulah Behn GTRESONLINE

Y así, con estas palabras volvió a conectar con Harry y Meghan, porque el duque de Sussex comparó lo que le pasó a su madre, fallecida en un accidente de tráfico cuando escapaba de los paparazzi, con el acoso al que era sometida su mujer, temiendo que acabara igual que ella. En este caso, Marta Luisa teme que lo que le ocurrió a Ari Behn, el padre de sus hijos, que se suicidó el día de Navidad de 2019, pudiera pasarle a su segundo marido.

Algo más que les conecta con los Sussex es que ella tuvo que dejar los actos oficiales, aunque por circunstancias distintas. Eso sí, Marta Luisa siempre ha querido mantener el vínculo con su familia: "Esto no funcionaba ni para ellos ni para nosotros. Y no queremos perder la relación. Ellos quieren recibir a Durek en la familia. Y, para eso, tenemos que distanciarnos un poco de ellos para que no haya un escrutinio sobre el resto de la familia cuando hay una polémica".

La reacción de unos y de otros

¿Y qué paso con el documental? Que evidentemente trajo polémica. Tras la emisión, Durek matizó en las redes sociales las acusaciones a la familia real noruega: "No creo que ellos desconocieran la existencia del racismo, pero no creo que entendieran cómo me afecta".

Marta Luisa de Noruega y Durek Verrett en el Starlite de Marbella en 2019. GTRES

Hubo también comunicado de la pareja, que por cierto no cobró por participar en el documental. Señalaron que no tuvieron nada que decir en el desarrollo del formato, lo que recayó en la directora, Rebecca Chaiklin, y en Netflix: "En retrospectiva, sin duda hay cosas que desearíamos haber abordado de otra manera. Nuestro enfoque ahora es asumir la responsabilidad y asegurarnos de avanzar de manera constructiva. Ambos mantenemos una relación estrecha y afectuosa con cada miembro de la Familia Real. Los queremos profundamente y nos duele profundamente si algo en este proceso les ha causado dolor o daño de cualquier manera", Al mismo tiempo expresaron, con respecto a la violación del acuerdo entre Marta Luisa y la corona, que hubiera sido imposible hacer este documental sin reconocer que es una princesa que forma parte de la familia real noruega.

Por su parte, la casa real noruega respondió. Al emitirse un clip previo al estreno en el que se veía al chamán en su boda hablando con el príncipe Haakon, la institución pidió la eliminación de esa escena, recordando que los miembros de la casa real declinaron participar en el documental y se dejaron fotografiar por toda la prensa que cubrió la boda.

Haakon y Mette-Marit de Noruega, sus hijos Ingrid Alexandra y Sverre Magnus,y la novia de este, Amalie Giaever MacLeod, en la boda de Marta Luisa de Noruega y Durek Verrett. GTRES

"Como ya se sabía, la casa real se ha reservado el derecho a no ser filmada para esta producción en situaciones a las que otros medios no tuvieran acceso", señaló Guri Varpe a NRK. La directora de comunicación de la casa real noruega hizo hincapié en que se van a necesitar nuevas reuniones entre las partes porque este documental viola el acuerdo preexistente: "Todo el mundo debería tener derecho a contar su historia. Esto también se aplica a la princesa Marta Luisa y a Durek Verrett. Al mismo tiempo, la casa real desea una distinción más clara entre sus actividades y las de la casa real. Este será un tema de conversación que mantendremos en el futuro".

Además, en la respuesta de la corona noruega hubo algo que recordó a la historia de Harry y Meghan. Todavía resuena aquel "los recuerdos pueden variar" con el que Buckingham Palace respondió a las acusaciones de racismo de Harry y Meghan vertidas en la entrevista a Oprah Winfrey. En este caso, las palabras elegidas fueron: "Su Majestad el Rey no desea comentar conversaciones privadas dentro de la familia. Al mismo tiempo, es cierto que cada uno puede recordar las cosas de forma ligeramente diferente". Y así, Marta Luisa y el chamán quisieron ser Harry y Meghan, pero a su estilo. Pese a que salieron escaldados del documental, comentaron a Entertainment Tonight que parecen estar contentos con el resultado y no descartan protagonizar otros programas. Con esta pareja todo es posible.