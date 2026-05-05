Marta Sánchez, rota por la muerte de la Seila Esencia, tras 20 días desaparecida

El pasado lunes, la Asociación SOS Desaparecidos, alertó públicamente de que la cantante gallega Seila Esencia, de 39 años, estaba desaparecida. Este martes, la Policia Nacional ha confirmado que su cadáver ha sido localizado de madrugada en un tramo de la Vía Verde de Vigo. A la espera de que se practique la autopsia, aparentemente su cuerpo no presenta señales de criminalidad.

Seila Esencia alcanzó cierta popularidad con su participación en el programa de RTVE Hit – La Canción en 2015 y en los últimos años había sido la vocalista de la banda gallega Phantom Club.

La noticia de su fallecimiento ha llenado de dolor a compañeros y amigos, y una de las que ha querido despedirse de ella ha sigo la cantante Marta Sánchez, que coincidió con ella en el talent show e incorporó una de sus canciones, Duermes mientras yo escribo, en el disco 21 días.

"No sé por dónde empezar… Hay noticias que te rompen en dos. Seila era muy especial. Y hay personas que dejan huella… Como ella", ha escrito la cantante en Instagram.

"Pocas veces he escuchado compositores tan genuinos, únicos y con tanto talento. Hoy nos despertamos con este mazazo. Para mí, ella siempre formará parte de mi historia musical y no podré olvidarla nunca", era su especial homenaje a Seila. Finalizaba el post mandando el pésame a toda su familia y entorno "con el corazón roto".