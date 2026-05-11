Martin Short habla por primera vez de la trágica muerte de su hija: "Hizo todo lo posible hasta que ya no pudo más"

No hay duda de que perder a un hijo es posiblemente lo peor que le puede pasar a alguien en la vida. Desgraciadamente hay muchas personas que tienen que lidiar con esa tragedia, y una de ellas el actor Martin Short, cuya hija se quitó la vida el 23 de febrero de 2026 a los 42 años.

Poco a poco, el intérprete ha ido asimilando lo ocurrido y ya puede hablar de ello. Así, Short participó en el programa CBS News Sunday Morning, donde confesó que la muerte de su hija ha sido "una pesadilla para la familia".

Martin Short con su hija, Katherine Short, en marzo de 2005. Patrick McMullan via Getty Image

Aparte de eso, expresó abiertamente que su hija padecía graves problemas de salud mental, y que desgraciadamente se trata de enfermedades de las que no siempre puedes curarte.

"Pero la salud mental y el cáncer, como el que tuvo mi esposa, son enfermedades, y a veces, en el caso de las enfermedades, son terminales. Y mi hija luchó durante mucho tiempo contra graves problemas de salud mental, trastorno límite de la personalidad y otras afecciones, e hizo todo lo posible hasta que ya no pudo más", manifestó el actor.

Martin Short con su familia en el estreno de su documental 'Marty, Life is Short' Alberto E. Rodriguez/WireImage/Getty Images

Hasta entonces, Martin Short se había limitado a comunicar junto al resto de su familia el fallecimiento de su hija, cuya causa de la muerte fue suicidio.

"Con profunda tristeza confirmamos el fallecimiento de Katherine Hartley Short. La familia Short está devastada por esta pérdida y pide privacidad en estos momentos. Katherine era muy querida por todos y será recordada por la luz y la alegría que trajo al mundo", señaló la familia en su momento sobre Katherine Short.

Martin Short en el estreno en Los Angeles de 'Marty, Life is Short', su documental para Netflix Chad Salvador/Variety via Getty Images)

La hija de Martin Short, que se quitó la vida tras años lidiando con problemas de salud mental, se había licenciado en Psicología y Estudios de Género y Sexualidad por la Universidad de Nueva York en 2006. Posteriormente obtuvo un Máster en Trabajo Social y estaba empleada como trabajadora social.

Perdió prematuramente a su hija, su mujer, sus padres y su hermano

Katherine fue una de los tres hijos que Martin Short tuvo con su esposa Nancy Dolman, fallecida en 2010 a los 58 años por un cáncer de ovario. Además de la única chica, son padres de Oliver y Henry Short, que acompañaron a su padre días antes de sus duras declaraciones en un evento de Netflix.

Si ahora ha hablado de su hija es debido al documental Marty, Life Is Short que se estrena este 12 de mayo en la citada plataforma de streaming y en el que habla, entre otros asuntos, de las grandes pérdidas de su vida.

Martin Short y su mujer, Nancy Dolman, fallecida en 2010, en el estreno de 'Regreso al Futuro 2' en 1989 Ron Galella Collection via Getty

"Mi hermano mayor, David, murió primero. Era la estrella de la familia. Luego, a mi madre le diagnosticaron cáncer tras su funeral y falleció tres años después. Mi padre murió al año siguiente”, expresó Martin Short en conversación con David Letterman sobre las tragedias de su vida, que le asolaron cuando era adolescente.

Décadas después tuvo que enterrar prematuramente a su mujer y a su hija. Sin embargo, pese a tanta tragedia, Martin Short ha podido seguir adelante enfocado en los momentos felices pasados y también en los presentes y los futuros, donde están su trabajo como actor y cómico y la alegría que le dan sus hijos, y sobre todo, sus tres nietos.