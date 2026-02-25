Muere la hija del actor Martin Short, Katherine Short, a los 42 años

Katherine Short, uno de los tres hijos de Martin Short, protagonista de la exitosa comedia Solo asesinatos en el edificio, ha fallecido este martes a los 42 años. Las autoridades se encuentran investigando las causas del fallecimiento y, por el momento, no han descartado que se trate de un suicidio.

"Con profundo pesar confirmamos el fallecimiento de Katherine Hartley Short. La familia Short está devastada por esta pérdida y solicita privacidad en este momento. Katherine era muy querida y será recordada por la luz y la alegría que trajo al mundo", ha informado este martes el representante del actor en un comunicado al que ha tenido acceso TMZ.

Katherine Short pudo haber fallecido de una herida de bala autoinfligida, según dijeron fuentes policiales a la revista especializada.

El Departamento de Policía de Los Ángeles acudió al domicilio de la hija de Short, ubicado en el acaudalado barrio de Hollywood Hills, en la tarde del lunes, donde fue hallada muerta.

La dura pérdida de su madre y su trabajo como trabajadora social

Katherine era la hija mayor de Short y Nancy Dolman, esposa de Martin durante 30 años, quien falleció en 2010 de cáncer de ovario. Martin Short declaró en The Guardian, lo que había supuesto la pérdida para él y sus tres hijos, Katherine, Oliver y Henry. "Han sido dos años difíciles para mis hijos. Es algo que nos negamos a pensar en la vida, que nos suceda a nosotros o a nuestros seres queridos, y cuando sucede, se gana un poco y se sufre un poco. No es de extrañar", declaró.

Ejerció como trabajadora social en la ciudad de Los Ángeles después de recibir su licenciatura de la Universidad de Nueva York y su maestría en trabajo social en la Universidad del sur de California (USC) varios años después. Trabajó en el Hospital Neuropsiquiátrico Resnick de la UCLA antes de dedicarse a la práctica privada, según la revista People.