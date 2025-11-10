Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
Meghan y Harry, entre los invitados al extravagante cumpleaños de Kris Jenner organizado por Jeff Bezos
Meghan y Harry, entre los invitados al extravagante cumpleaños de Kris Jenner organizado por Jeff Bezos

La matriarca del clan Kardashian ha celebrado los 70 por todo lo alto. 

Uxía Prieto
Harry y Meghan, en el cumpleaños en Beverly Hills
Mientras en Reino Unido la familia real está celebrando los actos por el Día del Recuerdo y lidiando con el príncipe Andrés después de que Carlos III le retirara todos sus privilegios, el príncipe Harry y Meghan Markle siguen con su vida. 

La pareja fue captada el sábado por la noche en Beverly Hills es uno de los eventos más extravagantes y multitudinarios de las últimas semanas: el fiestón de cumpleaños de Kris Jenner, la matriarca del clan Kardashian, que cumple setenta años. Los organizadores de la fiesta fueron Jeff Bezos y Lauren Sánchez, que se encargaron de invitar a un buen puñado de rostros conocidos. 

No faltaron las hijas de Kim Kardashian y sus hermanas Kylie, Kendall, Khloé y Kourtney, además de magnates tecnológicos como Bill Gates y Mark Zuckerberg o artistas como Mariah Carey, Adele o Justin Bieber. Tampoco se quisieron perder la fiesta Paris Hilton, la presentadora Oprah Winfrey o las actrices Naomi Watts y Sarah Paulson, que llegaron juntas. 

Entre los invitados llamaron la atención los duques de Sussex, que llegaron sonrientes a la fiesta. Markle lució una falda drapeada con un top de cuello alto a juego, mientras que el príncipe Harry llevaba un esmoquin con la tradicional amapola roja que se suele lucir alrededor del Día del Recuerdo en Reino Unido para conmemorar a los caídos en la Primera Guerra Mundial. 

Harry y Meghan, a su llegada al cumpleaños
Los duques de Sussex han estado de actualidad estos días después de que se confirmara que Markle va a volver a actuar después de nueve años. Concretamente, volverá con un "papel pequeño" en la próxima película de Amazon MGM Studios junto a Lily Collins y Brie Larson, titulada Close Personal Friends.

"Meghan estuvo hoy en el set. Tiene un papel pequeño. Se la veía muy relajada y feliz. Se presentó a todos y fue muy dulce y sencilla", detalló una fuente a la revista People cuando se confirmó la noticia.

