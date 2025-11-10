Meghan y Harry, entre los invitados al extravagante cumpleaños de Kris Jenner organizado por Jeff Bezos
La matriarca del clan Kardashian ha celebrado los 70 por todo lo alto.
Mientras en Reino Unido la familia real está celebrando los actos por el Día del Recuerdo y lidiando con el príncipe Andrés después de que Carlos III le retirara todos sus privilegios, el príncipe Harry y Meghan Markle siguen con su vida.
La pareja fue captada el sábado por la noche en Beverly Hills es uno de los eventos más extravagantes y multitudinarios de las últimas semanas: el fiestón de cumpleaños de Kris Jenner, la matriarca del clan Kardashian, que cumple setenta años. Los organizadores de la fiesta fueron Jeff Bezos y Lauren Sánchez, que se encargaron de invitar a un buen puñado de rostros conocidos.
No faltaron las hijas de Kim Kardashian y sus hermanas Kylie, Kendall, Khloé y Kourtney, además de magnates tecnológicos como Bill Gates y Mark Zuckerberg o artistas como Mariah Carey, Adele o Justin Bieber. Tampoco se quisieron perder la fiesta Paris Hilton, la presentadora Oprah Winfrey o las actrices Naomi Watts y Sarah Paulson, que llegaron juntas.
Entre los invitados llamaron la atención los duques de Sussex, que llegaron sonrientes a la fiesta. Markle lució una falda drapeada con un top de cuello alto a juego, mientras que el príncipe Harry llevaba un esmoquin con la tradicional amapola roja que se suele lucir alrededor del Día del Recuerdo en Reino Unido para conmemorar a los caídos en la Primera Guerra Mundial.
Los duques de Sussex han estado de actualidad estos días después de que se confirmara que Markle va a volver a actuar después de nueve años. Concretamente, volverá con un "papel pequeño" en la próxima película de Amazon MGM Studios junto a Lily Collins y Brie Larson, titulada Close Personal Friends.
"Meghan estuvo hoy en el set. Tiene un papel pequeño. Se la veía muy relajada y feliz. Se presentó a todos y fue muy dulce y sencilla", detalló una fuente a la revista People cuando se confirmó la noticia.