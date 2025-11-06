Meghan Markle vuelve al trabajo: así prepara su regreso a la actuación en Hollywood

Hacía casi 10 años que Meghan Markle no acude a un set de rodaje. Aunque la duquesa de Sussex no ha dejado de estar en los focos ni de participar en grabaciones como los especiales que ha grabado para Netflix tanto en solitario como junto al príncipe Harry, lo cierto es que dejó la interpretación en 2016.

Este impás parece que va a llegar a su fin y Markle volverá a la actuación con un "papel pequeño" en la próxima película de Amazon MGM Studios junto a Lily Collins y Brie Larson, titulada Close Personal Friends. El tabloide The Sun fue el primero en dar la noticia y, tras esto, People lo ha confirmado.

"Meghan estuvo hoy en el set. Tiene un papel pequeño. Se la veía muy relajada y feliz. Se presentó a todos y fue muy dulce y sencilla", detalló una fuente a la revista estadounidense.

Por su parte, un portavoz del estudio declaró a The Sun que es "un momento importantísimo para Meghan y significa su regreso a lo que realmente le apasiona". "Ha recibido muchísimas ofertas, pero esta le pareció la adecuada", ha señalado. No obstante, se desconoce si tendrá un papel o si se interpretará a sí misma.

"Es la manera que tiene Meghan de volver poco a poco al ruedo y ver si disfruta de estar de vuelta en el set. Todos los involucrados están muy emocionados y han jurado guardar el secreto sobre su participación", han detallado.

La cinta está escrita y dirigida por Jason Orley y aborda la historia de una pareja al uso que conoce a una de famosos en Santa Barbara, donde residen los duques de Sussex, y la amistad entre ellos. De ahí, que las pistas apunten a que pueda interpretarse a sí misma.

Este sería el primer papel de Markle después de que en 2016 dejase Suits tras anunciar su compromiso con el príncipe Harry. Entonces, aseguró que no lo veía como una "renuncia" sino que lo veía como un "cambio".

No obstante, la situación ha cambiado y, aunque la pareja ha emprendido diversos negocios desde que renunciaron a sus títulos reales en 2020, no todos han ido especialmente bien. El príncipe Harry lideró una start up de salud mental, tuvieron un acuerdo para un podcast en Spotify y, aunque tenían un millonario trato con Netflix, este acabó el pasado mes de julio después de un amplio debate con la plataforma para elaborar una producción sobre Diana de Gales.

Aunque Markle lanzó su marca de mermeladas, velas, miel y vinos As Ever no está teniendo la acogida esperada, de ahí que se vea en la situación de volver a actuar y recuperar esa fuente de ingresos.