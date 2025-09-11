Quién es Brooks Nader, la supuesta nueva novia de Carlos Alcaraz

Carlos Alcaraz es el deportista de moda. El murciano acaba de conseguir su sexto Grand Slam después de ganar el US Open el pasado domingo y es el tenista mejor pagado del mundo después de convertirse en un filón para las marcas gracias a su frescura.

En las últimas tres semanas, Alcaraz fue el protagonista del torneo en Nueva York no solo por sus éxitos deportivos, sino también por su corte de pelo y por su supuesto romance con Emma Raducanu, con la que hizo pareja en el dobles mixto. Los tenistas siempre han defendido que no son más que amigos y, a juzgar por las últimas novedades, parece que Alcaraz tiene una relación con otra persona.

Se trata de la modelo Brooks Nader que, según su propia hermana, está saliendo con el tenista de El Palmar. Grace Ann Nader ha confirmado al portal estadounidense E! News que su hermana está conociendo al deportista, aunque sin dar demasiados detalles. "Los rumores son ciertos. Salir con alguien es un término un poco impreciso. Pero sé que es el hombre del momento", declaró Grace Ann Nader.

Además, Nader explicó que todavía no ha podido conocer al tenista, pero que lo está deseando: "Es tan mono".

Nader, en el programa de Jimmy Kimmel el 2 de septiembre Disney via Getty Images

Brooks Nader ha dado que hablar en las últimas semanas entre los aficionados del tenis por una intervención en un podcast en el que dejaba caer que se estaba mensajeando con Jannik Sinner. Cuando el presentador le preguntó si había ido a ver jugar al italiano, la modelo respondió que estaba en otro partido. "Estás cerca", afirmó. Unos días después, se confirmó que el tenista italiano está saliendo con la influencer Laila Hasanovic, después de que las cámaras captaran su fondo de pantalla.

Modelo y estrella de un 'reality'

A pesar de que en España es una desconocida, Nader se ha convertido en un rostro habitual en los portales de cotilleo estadounidenses. La modelo, de 28 años, saltó a la fama después de trabajar para la revista Sports Illustrated y ha participado en programas como Bailando con las estrellas.

Actualmente, Nader acaba de estrenar un reality de televisión con sus hermanas, Love Thy Nader, que Buzzfeed ha calificado como el "más adictivo" de la pequeña pantalla.

En cuanto a su vida personal, Nader acaparó numerosos titulares en hace un año por su relación con Constantino Alexios de Grecia, uno de los hijos de Pablo de Grecia y Marie-Chantal Miller, después de acudir juntos a una boda.

Nader estuvo casada entre 2019 y 2022 con Billy Haire, un ejecutivo publicitario, con el que vivía en Nueva York. Está por ver si esta supuesta relación con Alcaraz termina alargándose o si solo ha sido algo pasajero ya que, como el propio tenista aseguró hace un año, "puede ser complicado encontrar a la persona ideal cuando uno viaja constantemente".