Quién es Jim Curtis, el nuevo novio de Jennifer Aniston

Jennifer Aniston vuelve a estar enamorada. La actriz lleva meses compartiendo momentos con Jim Curtis, con quien protagonizó varias imágenes este verano juntos veraneando en un yate en Mallorca, donde se dejaron ver actitud cariñosa.

Después de haber pasado por el altar con Brad Pitt y con Justin Theroux, la actriz ha encontrado el amor de nuevo con este coach e hipnoterapeuta y conferenciante con más de 700.000 seguidores en redes sociales. Tras meses de relación, la actriz ha compartido una imagen con motivo de su cumpleaños con la que ha confirmado la noticia: "Feliz cumpleaños mi amor querido".

Según confirmaron varios medios, Aniston y Curtis se conocieron el pasado mes de mayo a través de unos amigos en común y, desde entonces, compartieron varios encuentros y cenas en Los Angeles (California) hasta que pasaron las vacaciones juntos con amigos de ambos como Jason Bateman y Amanda Anka.

"Son felices y están muy enamorados. Ambos se conocieron gracias a amigos en común y congeniaron enseguida. La mayoría se ven en su casa de Los Angeles porque son muy reservados", declararon entonces fuentes del entorno de la pareja a US Weekly.

Un gurú de la hipnoterapia

Aunque Curtis no pertenezca al glamour de los actores de Hollywood, sí que es una personalidad influyente en redes sociales y cuenta con buenos amigos entre las celebrities estadounidenses.

Según cuenta en su página web, Curtis lleva más de 20 años trabajando en el ámbito de la salud y el bienestar con puestos de liderazgo en WebMD, Everyday Health y el Instituto de Nutrición Integrativa (IIN). Se define como hipnoterapeuta y, según detalla, "ayuda a las personas a liberarse del dolor y a alcanzar su máximo potencial". "Trabaja en la poderosa intersección entre la ciencia y la espiritualidad, y es conocido por su enfoque práctico y compasivo que se adapta a cada persona", explica en su web.

"Mi misión es ayudarte a sanar y prosperar mejorando tu YO SOY", se describe Curtis en su cuenta de Instagram, donde tiene más de 700.000 seguidores.

Según explican, Curtis empezó a orientarse hacia esta filosofía después de ser diagnosticado con una enfermedad crónica de la médula espinal con 22 años, que le provocaron espasmos musculares, parálisis, cojera crónica y dolores de cabeza. "Su trabajo se basa en esa experiencia y en la convicción de que, por muy estancado o destrozado que uno se sienta, la transformación siempre es posible", detallan en su web.

Además de su trabajo en la hipnoterapia, cuya efectividad y valor científico está cuestionado por los especialistas y sigue generando debate, Curtis es autor de dos libros The Stimulati Experience (2017) y Shift (2024).

Asimismo, ha compartido charlas con famosos con los que ha trabajado como Miranda Kerr, Julianne Hough, Nina Agdal y Lewis Howes y oferta terapias individuales o grupales y cursos guiados a través de sus vídeos que rondan los 200 euros.