Jennifer Aniston, sobre sus años intentando ser madre: "Que digan que no tendré hijos porque soy egoísta o adicta al trabajo, me afecta"
La actriz ha concedido una entrevista con 'Harper's Bazaar'.

Marina Prats
Marina Prats
Jennifer Aniston en la premiere de la cuarta temporada 'The Morning Show' en septiembre de 2025.Gilbert Flores

La vida personal de Jennifer Aniston ha sido objeto de noticia durante años, bien durante su matrimonio con Brad Pitt entre 2000 y 2005, o durante su relación con Justin Theroux entre 2015 y 2018. Pero también ha tenido en el centro las preguntas y los juicios públicos sobre algo tan íntimo y complejo como la maternidad, desde a que su ruptura con Pitt se debió a que ella no quería ser madre a que la actriz quería centrarse en su carrera profesional.

La propia Aniston escribió en 2022 una carta en la edición estadounidense del HuffPost para desmentir estas informaciones, donde reveló que había estado años con tratamientos de fecundación in vitro mientras las revistas se centraban en titular si estaba o no embarazada, o se cuestionaba su decisión en tertulias televisivas.

"Me estaba sometiendo a tratamientos de fecundación in vitro, bebiendo tés chinos, lo que fuera… Le estaba dando todo. Habría dado cualquier cosa porque alguien me hubiera dicho: ‘Congela tus óvulos. Hazte un favor’. Simplemente no lo piensas. Así que aquí estoy hoy. El barco ha zarpado", escribió entonces.

Ahora, la intérprete que dio vida a Rachel Green en Friends ha vuelto a hablar sobre ello en una entrevista con la edición británica de Harper's Bazaar. "La narrativa de que no tendré un bebé, de que no tendré una familia, porque soy egoísta o adicta al trabajo sí, me afecta, soy simplemente un ser humano", ha señalado la actriz. "No sabían mi historia, o por lo que pasé durante 20 años al intentar tener mi propia familia, porque no voy por la vida contando mis problemas médicos", ha recalcado.

Sobre su publicación en la que revelaba por primera vez un tratamiento tan íntimo, Aniston ha asegurado que no solo lo ha hecho por ella, sino "porque conocía a muchas en aquel entonces que intentaban tener hijos y se sometían a un in vitro. Así que sentí que no era solo por mí, sino por cualquier mujer que estuviera lidiando con el mismo problema".

Asimismo, ha recordado que, aunque la presencia de las revistas y su importancia no es tan fuerte como lo era a principios de los 2000, este papel ha pasado a las redes sociales: "Ahora cualquier cretino puede permanecer anónimo y escribir lo que le dé la gana". Además, se ha pronunciado sobre el uso de la IA por el que se han visto afectados muchos famosos a los que se les ha utilizado para vender determinados productos o para realizar estafas.

"Me entero de cosas constantemente, o mis amigos me envían mensajes diciendo: 'No creo que seas tú' o 'No creo que estés publicitando esto'. Entonces, se lo envío a mis abogados para que puedan solicitar un cese. Es una locura", ha revelado en la revista. "Estoy segura de que quienes lo idearon pensaron que era una gran idea y, sí, felicidades por tus miles de millones, pero ha destrozado a una gran parte de la humanidad", ha recalcado.

A pesar de esto, la actriz ha dejado claro que, con respecto a los rumores y las noticias falsas, cada vez le da menos importancia y no cree que tenga que salir a desmentir continuamente. "Con los años, me importa cada vez menos corregir una narrativa, porque al final pasará. Aunque claro, hay momentos en que siento esa sensación de justicia, cuando se ha dicho algo que no es cierto y necesito corregirlo. Y entonces pienso: '¿De verdad lo tengo que hacer? Mi familia sabe mi verdad, mis amigos saben mi verdad", ha recordado.

