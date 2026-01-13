Julio Iglesias, acusado de agresiones sexuales a extrabajadoras de sus mansiones

Dos extrabajadoras de las residencias de Julio Iglesias en Punta Cana (República Dominicana) y Lyford Cay (Bahamas) han denunciado en un reportaje publicado por eldiario.es y por Univisión presuntas agresiones sexuales y vejaciones por parte del cantante.

Ambas mujeres, una de ellas trabajadora del servicio doméstico y otra fisioterapeuta, han denunciado tocamientos, insultos y un ambiente de acoso continuo en las residencias del cantante sucedidos en el año 2021 cuando la más joven tenía 22 años e Iglesias 77 años.

"A esa casa hay que llamarla la casita del terror porque es un drama, una cosa horrible", asegura una de ellas en declaraciones a eldiario.es, donde aseguran que en las residencias del cantante se vivía una situación de "control, acoso y terror".

Una de ellas ha denunciado continuas agresiones sexuales, en las que ellas comunicaban continuamente su negativa, en las que además recibía todo tipo de vejaciones e incluso bofetadas. "También en esos momentos me abofeteaba durísimo la cara, con muchísima fuerza, horrible", recuerda una de ellas en la mencionada investigación. Además, afirma que esos episodios se producían varias veces por semana y que solo cesaban cuando la esposa del artista u otras invitadas estaban en la finca.

La más joven ha denunciado en el citado medio penetraciones por vía anal y vaginal casi a diario tras su jornada laboral cuando Iglesias la llamaba para que fuera a su habitación. En algunos de estos abusos, según relatan, era víctima también la superior jerárquica de estas trabajadoras.

Los periodistas tanto de Univisión como de eldiario.es han asegurado que han tratado de ponerse en contacto por varias vías con Julio Iglesias y con su abogado sin obtener respuesta alguna. Asimismo, han recopilado pruebas documentales como WhatsApp, fotografías y documentos que probarían supuestamente estos hechos denunciados.

Las condiciones en las mansiones de Julio Iglesias: desde un control ginecológico a preguntas sexuales

Las extrabajadoras denunciantes han asegurado a los mencionados medios que la encargada de su proceso de selección para entrar a trabajar en las residencias de Bahamas y Punta Cana les exigía exámenes ginecológicos y pruebas de enfermedades de transmisión sexual. La oferta de trabajo incluía un importante sesgo hacia mujeres jóvenes: " de25 a 35 años, el trabajo es con dormida, beneficios: 25.000 pesos".

La investigación de estos medios se ha prolongado durante tres años en los que otros exempleados de Iglesias han descrito las condiciones aislamiento y control de las mujeres entre finales de los 90 y 2023.

Según han relatado estas extrabajadoras, se les revisaba "la cantidad de comida" que se servían en el plato así como un control de cuándo les "venía la menstruación" o les controlaban sus teléfonos móviles revisándoles tanto sus conversaciones por WhatsApp como la galería de imágenes, ya que tenían prohibido tomar fotografías de la casa, así como de las playas y jardines privados.

Además, las trabajadoras tenían que aguantar, además de las presuntas agresiones, preguntas de índole sexual como "¿Te gustan las mujeres?", "¿Te gustan los tríos?", "¿Te has operado los pechos?".

En algunos casos les pedía verles los senos o se los tocaba, con el pretexto de comprobar cómo les había quedado la cirugía de aumento de pecho o para que él evaluara si debían de hacérsela. También les realizaba comentarios sobre su físico y dentro de su trabajo, incluían paseos o estancias en la playa con Iglesias.

Cuando alguna se negaba, el cantante presuntamente las insultaba. "Cuando le digo que no quiero estar con él, comienza a insultarme muy feo y a decirme que cómo no voy a estar con él, que hay muchísimas modelos muriéndose por estar con él y que yo, porque él me quería y me había cogido cariño, estaba siempre junto con él", recuerda una de ellas a eldiario.es

El cantante de éxitos como Soy un truhán, soy un señor también les hacía proposiciones sexuales y les prohibía tener novio. Asimismo, según asegura el citado medio, las empleadas tenían prohibido salir de casa, supuestamente por el miedo al contagio que sufría el cantante, pero también relacionarse con los empleados de mantenimiento y hablar o entablar amistad entre ellas.