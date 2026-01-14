La fiscalía tomará declaración a las denunciantes de Julio Iglesias y les ha otorgado la condición de testigas protegidas

Durante las últimas horas, el nombre de Julio Iglesias ha aparecido en más titulares que en casi toda su carrera. Tras años de investigación conjunta, Eldiario.es y Univisión publicaban este martes un reportaje en el que se denunciaba a Julio Iglesias por presuntas agresiones sexuales y vejaciones hacia dos empleadas domésticas.

Horas después de que estas informaciones salieran a la luz, la Fiscalía confirmaba que ya se habían abierto diligencias para investigar una denuncia presentada el pasado 5 de enero .

En la tarde del miércoles, en rueda de prensa, la ONG Women's Link y Amnistía Internacional han confirmado que esa denuncia que presentó, efectivamente, el pasado 5 de enero ante la Fiscalía de la Audiencia Nacional de España y pone en conocimiento hechos ocurridos entre enero y octubre de 2021.

Estos podrían constituir delitos de trata de seres humanos con fines de imposición de trabajos forzados y servidumbre, que se habría producido en concurso con varios delitos como acoso sexual, agresión sexual y delito de lesiones. Además, podrían constituir delitos contra los derechos de los trabajadores.

Como el acusado ostenta una situación privilegiada, diametralmente distinta a la de las denunciantes derivada de su poder económico y de su influencia, la ONG quiere garantizar los derechos y la protección de las denunciantes y pide que se tomen las siguientes medidas:

Que se evite el contacto directo entre las denunciantes y sus familiares, de una parte, y los sospechosos de la infracción, de otra.

Que se tomen las medidas necesarias para proteger la intimidad de las denunciantes y sus familiares y en particular para impedir cualquier información que pueda facilitar su identificación.

Si se considera tomar declaración de las denunciantes se habrá de dar con las condiciones adecuadas, teniendo en cuanta que no residen en España y que son mujeres que denuncian delitos sexuales y de trata de personas, a fin de evitar procesos de revictimización.

Las medidas adoptadas deberán evitar en la medida de lo posible la revictimización de las denunciantes que siguen empleadas por el denunciado.

Como ha anunciado la directora ejecutiva de Women's Link, Jovana Ríos, aunque la Fiscalía aún no ha tomado una decisión, dos de estas medidas están en progreso: la fiscalía tomará declaración a las denunciantes, aunque aún se desconoce la fecha, un paso importante en la búsqueda de justicia de Rebeca y Laura; y la segunda es que la Fiscalía les ha otorgado la condición de testigas protegidas.

Ha sido la propia Ríos la que ha contado los motivos por los que las dos mujeres quisieron denunciar, a pesar de las dificultades que sabían que iban a enfrentar. "Hago esto por tres razones de justicia. La primera, por mí misma, por lo difícil que ha sido este proceso y lo que he tenido que enfrentar para superarlo. La segunda, por las mujeres que trabajan en las casas de él y quiero decirles que sean fuertes, que alcen la voz y recuerden que él no es invencible. Y la tercera por mi país, República Dominicana, para que entienda que no puede venir a hacer lo que quiera sin asumir las consecuencias", asegura Rebeca.

"Que ninguna mujer vuelva a sufrir este tipo de abusos por parte de él. Las mujeres somos víctimas y sobrevivientes, no víctimas y culpables", son las palabras de Laura, la otra denunciante.

Intimidación y aislamiento

De acuerdo con los testimonios y las pruebas recabadas —conversaciones telefónicas, mensajes de whatsapp e informes médicos—, entre enero y octubre de 2021, como ha explicado en esta rueda de prensa Gema Fernández, abogada para Europa de Women's Link, Julio Iglesias abusó de su poder para hacer explotación laboral y violencia sexual en contra de ellas.

Según la versión de las dos mujeres, los hechos ocurrieron en un contexto de intimidación con presencia de sus jefes, también empleados por el denunciado: "Esta situación podrían haber aumentado la presión psicológica y por eso se les hacia imposible oponerse o resistirse".

Aunque ahora le corresponde a la Fiscalía determinar si esos hechos son constitutivos de delito y de qué tipo, desde la ONG consideran que podían ser delitos de trata de seres humanos con fines de imposición de trabajo forzado y servidumbre, delito de acoso sexual y agresión sexual, y delito contra el derecho de los trabajadores.

En cuanto al delito de trata, este incluiría la captación, recepción y traslado, y los medios para conseguir captar a la persona y aislarla de su entorno para ejercer la explotación económica o laboral serían el engaño, las amenazas, la violencia y el abuso de una situación de vulnerabilidad. Todos estos pudieron concurrir en la forma en la que ellas llegaron a esas casas:

Mansiones en las que era fácil el aislamiento.

Jornadas interminables.

Ausencia de contrato.

Control de comunicaciones.

Constante acoso y agresión sexual.

Según la abogada, estas denuncias llegaron a las autoridades de España y nuestra legislación española, por el principio de extraterritorialidad, permite investigar y perseguir algunos delitos que se hayan cometido fuera del territorio nacional. Esto se aplica especialmente en el caso de las violaciones de derechos humanos, reconocidas en tratados internacionales de los que España es parte y que obligan a adoptar medidas legislativas cuando el delito se ha cometido por uno de sus nacionales.