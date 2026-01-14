Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
El HuffPost
Última hora
La fiscalía tomará declaración a las denunciantes de Julio Iglesias y les ha otorgado la condición de testigas protegidas
Life
Life

La fiscalía tomará declaración a las denunciantes de Julio Iglesias y les ha otorgado la condición de testigas protegidas

La ONG Women's Link y Amnistía Internacional han confirmado esa denuncia por parte de Rebeca y Laura contra el cantante por delitos trata, acoso y agresión sexual, delito de lesiones y contra los derechos de los trabajadores.

Mila Fernández
Mila Fernández
El cantante Julio Iglesias, en un concierto en Wembley en 1995.
El cantante Julio Iglesias, en un concierto en Wembley en 1995.Getty Images

Durante las últimas horas, el nombre de Julio Iglesias ha aparecido en más titulares que en casi toda su carrera. Tras años de investigación conjunta, Eldiario.es y Univisión publicaban este martes un reportaje en el que se denunciaba a Julio Iglesias por presuntas agresiones sexuales y vejaciones hacia dos empleadas domésticas.

Horas después de que estas informaciones salieran a la luz, la Fiscalía confirmaba que ya se habían abierto diligencias para investigar una denuncia presentada el pasado 5 de enero .

En la tarde del miércoles, en rueda de prensa, la ONG Women's Link y Amnistía Internacional han confirmado que esa denuncia que presentó, efectivamente, el pasado 5 de enero ante la Fiscalía de la Audiencia Nacional de España y pone en conocimiento hechos ocurridos entre enero y octubre de 2021

Julio Iglesias en una imagen de 1988.
  Julio Iglesias en una imagen de 1988.Getty Images

Estos podrían constituir delitos de trata de seres humanos con fines de imposición de trabajos forzados y servidumbre, que se habría producido en concurso con varios delitos como acoso sexual, agresión sexual y delito de lesiones. Además, podrían constituir delitos contra los derechos de los trabajadores. 

Como el acusado ostenta una situación privilegiada, diametralmente distinta a la de las denunciantes derivada de su poder económico y de su influencia, la ONG quiere garantizar los derechos y la protección de las denunciantes y pide que se tomen las siguientes medidas:

  • Que se evite el contacto directo entre las denunciantes y sus familiares, de una parte, y los sospechosos de la infracción, de otra.
  • Que se tomen las medidas necesarias para proteger la intimidad de las denunciantes y sus familiares y en particular para impedir cualquier información que pueda facilitar su identificación.
  • Si se considera tomar declaración de las denunciantes se habrá de dar con las condiciones adecuadas, teniendo en cuanta que no residen en España y que son mujeres que denuncian delitos sexuales y de trata de personas, a fin de evitar procesos de revictimización.
  • Las medidas adoptadas deberán evitar en la medida de lo posible la revictimización de las denunciantes que siguen empleadas por el denunciado.

Como ha anunciado la directora ejecutiva de Women's Link, Jovana Ríos, aunque la Fiscalía aún no ha tomado una decisión, dos de estas medidas están en progreso: la fiscalía tomará declaración a las denunciantes, aunque aún se desconoce la fecha, un paso importante en la búsqueda de justicia de Rebeca y Laura; y la segunda es que la Fiscalía les ha otorgado la condición de testigas protegidas.

  Julio Iglesias con la bandera de EspañaJulio Iglesias fans

Ha sido la propia Ríos la que ha contado los motivos por los que las dos mujeres quisieron denunciar, a pesar de las dificultades que sabían que iban a enfrentar.  "Hago esto por tres razones de justicia. La primera, por mí misma, por lo difícil que ha sido este proceso y lo que he tenido que enfrentar para superarlo. La segunda, por las mujeres que trabajan en las casas de él y quiero decirles que sean fuertes, que alcen la voz y recuerden que él no es invencible. Y la tercera por mi país, República Dominicana, para que entienda que no puede venir a hacer lo que quiera sin asumir las consecuencias", asegura Rebeca.

"Que ninguna mujer vuelva a sufrir este tipo de abusos por parte de él. Las mujeres somos víctimas y sobrevivientes, no víctimas y culpables", son las palabras de Laura, la otra denunciante. 

Intimidación y aislamiento

De acuerdo con los testimonios y las pruebas recabadas —conversaciones telefónicas, mensajes de whatsapp e informes médicos—, entre enero y octubre de 2021, como ha explicado en esta rueda de prensa Gema Fernández, abogada para Europa de Women's Link, Julio Iglesias abusó de su poder para hacer explotación laboral y violencia sexual en contra de ellas

Según la versión de las dos mujeres, los hechos ocurrieron en un contexto de intimidación con presencia de sus jefes, también empleados por el denunciado: "Esta situación podrían haber aumentado la presión psicológica y por eso se les hacia imposible oponerse o resistirse".

Julio Iglesias desmiente que vaya a retirarse de la música.
  Julio Iglesias en una imagen de archivoStephane Cardinal

Aunque ahora le corresponde a la Fiscalía determinar si esos hechos son constitutivos de delito y de qué tipo, desde la ONG consideran que podían ser delitos de trata de seres humanos con fines de imposición de trabajo forzado y servidumbre, delito de acoso sexual y agresión sexual, y delito contra el derecho de los trabajadores.

En cuanto al delito de trata, este incluiría la captación, recepción y traslado, y los medios para conseguir captar a la persona y aislarla de su entorno para ejercer la explotación económica o laboral serían el engaño, las amenazas, la violencia y el abuso de una situación de vulnerabilidad. Todos estos pudieron concurrir en la forma en la que ellas llegaron a esas casas: 

  • Mansiones en las que era fácil el aislamiento.
  • Jornadas interminables.
  •  Ausencia de contrato.
  • Control de comunicaciones.
  • Constante acoso y agresión sexual.

Según la abogada, estas denuncias llegaron a las autoridades de España y nuestra legislación española, por el principio de extraterritorialidad, permite investigar y perseguir algunos delitos que se hayan cometido fuera del territorio nacional. Esto se aplica especialmente en el caso de las violaciones de derechos humanos, reconocidas en tratados internacionales de los que España es parte y que obligan a adoptar medidas legislativas cuando el delito se ha cometido por uno de sus nacionales.

Mila Fernández
Mila Fernández
MOSTRAR BIOGRAFíA

Soy responsable de LIFE, esa sección en la que nos empeñamos en mostrar la cara amable de la actualidad, el lado hedonista de la vida, aunque no nos tapamos los ojos ante otras realidades.

 

Sobre qué temas escribo

Como responsable de la sección trabajo mano a mano y coordino a redactores que saben mucho de música, moda, tendencias de consumo, cine, crónica social...


A mí me gusta escribir sobre salud, consumo, medioambiente y bienestar. Pero sobre todo, me gusta entrevistar a referentes culturales y sociales. Escritores, científicos, actores, periodistas... que tienen cosas que contar y mucho que aportar. O a lo mejor, no tienen nada que contar y poco que aportar, pero eso también es interesante.

 

Mi trayectoria

Soy periodista por vocación y devoción. Quise ser Julia Otero y hasta hubo un tiempo en el que aparecí en una lista de mujeres periodistas jóvenes más influyentes.

 

He hecho radio -en la desaparecida Radio España porque soy generación X- y dirigí la revista Turismo Rural, en la editorial América Ibérica. Después fui redactora de Lifestyle en la Revista de Ana Rosa, redactora jefa de la revista Love y, además, he colaborado con muchos medios, entre ellos SModa y la revista decana de medioambiente Quercus.

 

Además, he presentado galas y libros, y he moderado mesas redondas.
Hace diez años que trabajo en El HuffPost donde entré para editar contenidos branded -y lo sigo haciendo-.

 

 

Cómo contactar conmigo:

 