Tamara Falcó se pronuncia por primera vez del 'caso Julio Iglesias': "Es un asunto tristísimo y gravísimo"
La marquesa de Griñón ha hablado en 'El Hormiguero' sobre la denuncia de agresión sexual que recae sobre el padre de sus hermanos.

Marina Prats
Tamara Falcó en un evento el pasado mes de noviembre.
Horas antes de que el propio Julio Iglesias rompiera su silencio a través de un comunicado difundido en su cuenta de Instagram en referencia a las acusaciones de agresión sexual que recaen sobre él, Tamara Falcó, hermana de los hijos del cantante con Isabel Preysler, Julio, Enrique y Chábeli, se pronunciaba al respecto en El Hormiguero (Antena 3).

La marquesa de Griñón participó, como es habitual, en la tertulia de cada jueves en el programa de Pablo Motos, donde no dudó en calificar la situación como "gravísima". "Estoy de acuerdo en que no tiene buena pinta, porque ya sea verdad o no, hay un daño gigantesco reputacional", empezó diciendo.

"Sé que hay una investigación abierta, pero para mí es tío Julio y, sobre todo, es el padre de mis hermanos", añadió, dejando claro su apoyo al que fuera marido de su madre, Isabel Preysler. 

Falcó no dudó en mandarle el apoyo al que considera su "tío Julio" y en esperar que la justicia le sea favorable, a pesar de las denuncias que recaen sobre él. "De cualquiera de las formas es gravísimo y tristísimo, y estamos esperando a que la Justicia llegue al fondo del asunto y que tío Julio, en la medida de lo posible, salga ileso de todo esto", añadió.

¿Qué ha dicho Julio Iglesias?

Pocas horas después de las palabras de Falcó, Iglesias se pronunciaba a través de un comunicado en redes sociales donde niega "haber abusado, coaccionado o faltado el respeto a ninguna mujer" y califica los testimonios como "falsos" y que le causan "gran tristeza".

"Nunca había sentido tanta maldad, pero aún me quedan fuerzas para que la gente conozca toda la verdad y defender mi dignidad ante un agravio tan grave", ha añadido. Además, Iglesias ha lanzado un mensaje a quienes, como Falcó, como Ana Obregón o como Ramón Arcusa han salido en su defensa inquebrantable estos días.

"No puedo olvidarme de tantas y tantas personas queridísimas que me han mandado mensajes de cariño y lealtad; he sentido mucho consuelo en ellas", ha concluido en su comunicado.

¿A qué cargos se enfrenta en la Fiscalía?

Este miércoles la ONG Women's Link y Amnistía Internacional, que han representado a las denunciantes y las asesoran legalmente confirmaron la denuncia por los hechos acaecidos entre enero y octubre de 2021 que se presentó el pasado 5 de enero ante la Fiscalía de la Audiencia Nacional, que ya ha abierto diligencias del caso.

Entre los delitos de los que se acusa a Iglesias por las denuncias recogidas por sus exempleadas se encuentran:

  • Acoso sexual.
  • Agresión sexual.
  • Delito de lesiones.
  • Trata de seres humanos con fines de imposición de trabajos forzados y servidumbre.

Ante la situación de poder del acusado, la ONG ha solicitado a la Fiscalía que las denunciantes presten declaración en calidad de testigos protegidas, cumpliendo los siguientes puntos: 

  • Que se evite el contacto directo entre las denunciantes y sus familiares, de una parte, y los sospechosos de la infracción, de otra.
  • Que se tomen las medidas necesarias para proteger la intimidad de las denunciantes y sus familiares y en particular para impedir cualquier información que pueda facilitar su identificación.
  • Si se considera tomar declaración de las denunciantes se habrá de dar con las condiciones adecuadas, teniendo en cuanta que no residen en España y que son mujeres que denuncian delitos sexuales y de trata de personas, a fin de evitar procesos de revictimización.
  • Las medidas adoptadas deberán evitar en la medida de lo posible la revictimización de las denunciantes que siguen empleadas por el denunciado.
