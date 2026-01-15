Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
La familia de Julio Iglesias: la insalvable distancia con uno de sus hijos, una mujer en segundo plano y un padre que murió a los 90 años sin conocer a su cuarto hijo
Si la primera parte de su vida, junto a Isabel Preysler, estuvo plagada de portadas y titulares en las revistas del corazón, su matrimonio con Miranda ha sido discreto y misterioso. De sus tres hijos mayores lo sabemos casi todo; de los otros cinco, apenas nada hasta hace unos años. 

Su primera mujer, Isabel PreyslerIsabel Preysler tenía solo 20 años cuando se casó con Julio Iglesias, que por aquel entonces ya era uno de los cantantes más importantes de nuestro país.United Archives / Wolfgang Kühn
  Su hija mayor, ChábeliEn septiembre de 1971, solo unos meses después de la boda -porque Isabel ya estaba embarazada- nació su hija mayor, Chábeli. Tras una tormentosa relación con el arquitecto Ricardo Bofill y con la prensa del corazón, la primogénita de los Iglesias-Preysler se trasladó a Miami donde se volvió a casar y tiene dos hijos.Gamma-Rapho via Getty Images
  Familia numerosa con Julio José y EnriqueEn 1973 nació el segundo hijo de la pareja de moda, Julio José. Dos años después, en 1975, Enrique.Getty Images
  La vida de los hermanos Iglesias Preysler fuera de EspañaJulio José Iglesias y Chábeli Iglesias en la presentación del programa 'Los Iglesias. Hermanos a la obra'. Ambos viven en Miami y mantienen una relación cercana con su padre.Pablo Cuadra
  Enrique Iglesias, otra estrella internacionalEnrique Iglesias también ha triunfado en el mundo de la música aunque aseguran que no precisamente gracias a su padre. Junto a la extenista Anna Kournikova y sus cuatro hijos vive feliz, aunque no tiene contacto con su padre.Getty Images
  Su mujer actual, Miranda RijnsburgerJulio Iglesias conoció a Miranda Rijnsburger en 1990, pero no se casaron hasta 2010. Ella es la mujer que ha permanecido a su lado durante más de 35 años. Con la holandesa también ha formado una familia numerosa y tienen cinco hijos: Miguel Alejandro, de 28 años; Rodrigo, de 26; las gemelas Victoria y Cristina, de 24, y Guillermo, de 18.Corbis via Getty Images
  La saga Iglesias-RijnsburgerMiranda Rijnsburger y su hijo mayor Miguel Alejandro, en un desfile de Ágatha Ruiz de la Prada en 2019. El primogénito ha estudiado finanzas y trabaja en una inmobiliaria de lujo de Miami.GTRES
  Las gemelas, caras conocidas de MarbellaVictoria y Cristina Iglesias, las hijas gemelas de Julio Iglesias y Miranda, se quieren abrir paso en el mundo de la moda y ya han hecho acto de presencia de en algunos eventos internacionales.Getty Images for The Met Museum/
  Su padre, 'Papuchi'Aunque falleció en 2005, el padre del cantante, el doctor Iglesias Puga, fue una figura fundamental en la vida del cantante. En 1981 fue secuestrado por la banda terrorista ETA, un suceso que causó gran conmoción en nuestro país.GTRES
  Padre a la edad de ser abueloPapuchi, como se le conoce popularmente, murió a los 90 años de un paro cardiaco. Iba a ser padre de su cuarto hijo, el segundo con su última pareja Ronna Keith, 43 años más joven que él.Getty Images
