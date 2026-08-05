El cariñoso gesto de Felipe y Letizia con Jaume de Anglada en Marivent un año después de su accidente 

Los reyes Felipe VI y Letizia, la princesa Leonor y Jaime de Anglada en la recepción de las autoridades en Marivent (Mallorca).

La noche de este martes tuvo lugar una de las citas ineludibles de la agenda de los reyes Felipe y Letizia durante su estancia veraniega en Mallorca: la recepción a las autoridades de les Illes Balears y a la sociedad balear que desde hace cinco años tiene lugar en el Palacio de Marivent.

A pesar de que en un primer momento sus hijas, la princesa Leonor y la infanta Sofía, no estaban confirmadas en la agenda, ambas acompañaron por segundo año consecutivo a sus padres. Lo mismo hizo la reina Sofía, quien no se olvidó de su hermana Irene fallecida el pasado mes de enero y quien la acompañaba en su estancia estival en la isla.

El look de ondas surferas de la primogénita de los reyes acaparó todas las miradas, pero en la recepción de más de 6.000 invitados al palacio hubo otros gestos que pudieron pasar desapercibidos.

Uno de los más destacables fue la asistencia del cantante mallorquín Jaume de Anglada, amigo cercano del rey Felipe VI, quien sufrió un grave accidente hace un año, en agosto de 2025, tras ser arrollado por un coche mientras circulaba con su moto.

De Anglada estuvo ingresado más de un mes en el Hospital Universitario Son Espases de Palma por un traumatismo craneoencefálico que le llevó a estar dos semanas en la UCI, así como varias intervenciones por las consecuencias del accidente entre ellas una de cadera.

La reaparición de De Anglada, galardonado con la Medalla de Oro de las Islas Baleares, no ha pasado desapercibida, tampoco para los reyes, quienes tuvieron un cariñoso gesto con él durante su saludo en la recepción.

No obstante, no es la primera vez que ambos se encontraban tras el accidente, ya que el pasado mes de abril el monarca pudo hacer un viaje exprés para poder reunirse con su amigo y tomar una paella con él celebrando su recuperación.

La reina Letizia saluda a Jaume de Anglada en la recepción en Marivent. GTRES

El monarca le sonrío mientras le saludaba con una cercana palmada en la espalda, mientras que la reina Letizia se paró a hablar con él durante más tiempo del habitual ralentizando incluso la cola del resto de los asistentes y despidiéndole con un cariñoso gesto agarrándole el brazo. También se detuvieron a saludarle las hijas de los reyes y la reina Sofía con quien el artista compartió unas palabras.

El amigo del rey reveló hace apenas unas semanas que, a consecuencia de la intubación y de los diversos traumatismos del accidente, no ha recuperado aún la voz ya que sus cuerdas vocales están dañadas, por lo que no ha podido retomar aún su actividad artística.

Jaume de Anglada a su llegada a la recepción de los reyes en Marivent. GTRES

"Lo único que puedo hacer es dar gracias tanto a los médicos como a los amigos que tanto han hecho por mí para que realmente hoy ya pueda empezar a ver la luz y a casi caminar como lo hacía antes", dijo al Diario de Mallorca. "Tampoco es tan fácil salir de un golpe como del que yo he salido", añadió entonces agradeciendo especialmente la labor al personal del Hospital Son Espases y al personal de emergencias que acudió al accidente.