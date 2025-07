El detalle que se repite en cada aparición de la infanta Sofía que revela que es la excepción entre las princesas

En abril cumplió la mayoría de edad y en mayo concluyó sus estudios de bachillerato. Su futuro más cercano aún es una incógnita y aunque se sabe que no iniciará formación militar como su hermana, la heredera, a pocas semanas de que empiece el curso se desconoce qué estudios universitarios va a comenzar y tampoco dónde lo hará.

Entre tanto, y después de muchos meses sin participar de la agenda real por cuestiones académicas, la infanta Sofía ha vuelto a la escena pública y en estos días ha aparecido junto a sus padres en dos actos: en Zarzuela, en la recepción al Patronato de la Fundación del Comité Español de los Colegios del Mundo Unido, al que pertenece el UWC Atlantic de Gales, en el que estudiaron Leonor y Sofía, y en Marín (Pontevedra), en la entrega de la Gran Cruz del Mérito Naval a su hermana de manos de su padre, Felipe VI.

La Infanta Sofia en la recepción de la Fundación Comite Español de los Colegios del Mundo Unido. Europa Press via Getty Images

En ambos actos, el estilo de la hija pequeña de los reyes ha sido objeto de examen, con su larga melena rubia suelta, un discreto maquillaje, un vestido del armario de su madre para el primer día y un austero look de pantalón negro y blusa blanca para el segundo.

Pero hay algo que llama la atención en su imagen: no lleva ninguna joya. Ni siquiera luce piezas de bisutería, como sí lo ha hecho su hermana en muchas ocasioes. No lleva pulseras, ni colgantes, ni anillos, ni siquiera pendientes.

La princesa Leonor y la infanta Sofía en las audiencias previas a los Premios Princesa de Asturias en 2023. Getty Images

Pero este detalle no solo se puede apreciar en estas últimas apariciones. Si tiramos de hemeroteca, no hay una ocasión, ni en los actos con más boato, en la que veamos a la infanta Sofía adornar sus orejas, su cuello o sus manos con alguna pequeña joya. De hecho, no tiene agujeros en la orejas, a diferencia de su hermana a la que la hemos visto lucir pendientes desde que era niña, de firmas actuales o del joyero de su madre cuando ha sido más mayor.

La princesa Sofia decidió no tiene agujeros en los lóbulos y no lleva pendientes. Getty Images

La decisión de Sofía prescindir de joyas pone de relieve un aspecto más de la personalidad sencilla y poco dada a exhibición de la hija menor de los reyes que la aleja del resto de miembros de la realeza de su edad.