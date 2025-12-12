Una foto inédita en su visita a Asturias al Pueblo Ejemplar, protagonista de la felicitación navideña de los reyes con Leonor y Sofía

Felicitación navideña de los reyes Felipe y Letizia y sus hijas, Leonor y Sofía, en este 2025.

Otro año más, como viene siendo tradición, los reyes han enviado su tradicional felicitación navideña. En esta ocasión han optado por una fotografía inédita de Felipe VI junto a Letizia y sus hijas, la princesa Leonor y la infanta Sofía, en su visita al Pueblo Ejemplar 2025, Valdesoto, en Asturias el pasado 25 de octubre.

Junto a la instantánea, la familia real ha escrito: "Feliz Navidad y próspero año nuevo 2026. Con todo nuestro afecto y los mejores deseos". Un mensaje que han acompañado de los autógrafos del monarca, de la reina Letizia, de Leonor y de Sofía.

Firmas de la felicitación navideña de la Casa Real. GTRES

El pasado 2024, Casa Real optó por una imagen más íntima en uno de los salones del Palacio Real tomada el 19 de junio, cuando se celebraron los diez años de la proclamación de Felipe VI como rey, la cual acompañaron de un poema del valenciano Francisco Brines como homenaje a las víctimas de la DANA.

Este año han optado por una imagen más distendida en Valdesoto, elegido Pueblo Ejemplar "por su compromiso y esfuerzo colectivo por mantener vivas y potenciar tradiciones ancestrales que transmiten de generación en generación".

Se trata de una decisión similar a la que tomaron en 2020, cuando eligieron una estampa inédita de la princesa Leonor y la infanta Sofía en Somao, que fue elegido ese año Pueblo Ejemplar.

Los perros de Juan Carlos y Sofía, los protagonistas de la felicitación de los eméritos

En mitad de la polémica por la publicación de Reconciliación, el libro de memorias del rey Juan Carlos, el emérito junto a la reina Sofía han elegido una instantánea de sus perros junto a un árbol de Navidad para felicitar las fiestas con un simple. "Feliz Navidad y próspero Año Nuevo 2026", junto a las firmas de ambos.

Felicitación navideña del rey Juan Carlos y la reina Sofía. GTRES

La fotografía se tomó en la residencia de la reina Sofía en el Palacio de la Zarzuela. De esta forma, rompen con la tradición instaurada en los últimos años de incluir una obra relacionada con las festividades navideñas. Por ejemplo, en 2024 eligieron una fotografía del retablo de la Capilla Mayor de la Catedral de Toledo,