Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
El HuffPost
Última hora
Una foto inédita en su visita a Asturias al Pueblo Ejemplar, protagonista de la felicitación navideña de los reyes con Leonor y Sofía
Influencers y Celebrities
Influencers y Celebrities

Una foto inédita en su visita a Asturias al Pueblo Ejemplar, protagonista de la felicitación navideña de los reyes con Leonor y Sofía

"Con todo nuestro afecto y los mejores deseos", han escrito junto a la imagen en la que aparecen con sus hijas.

Marina Prats
Marina Prats
Felicitación navideña de los reyes Felipe y Letizia y sus hijas, Leonor y Sofía, en este 2025.
Felicitación navideña de los reyes Felipe y Letizia y sus hijas, Leonor y Sofía, en este 2025.Casa Real

Otro año más, como viene siendo tradición, los reyes han enviado su tradicional felicitación navideña. En esta ocasión han optado por una fotografía inédita de Felipe VI junto a Letizia y sus hijas, la princesa Leonor y la infanta Sofía, en su visita al Pueblo Ejemplar 2025, Valdesoto, en Asturias el pasado 25 de octubre.

Junto a la instantánea, la familia real ha escrito: "Feliz Navidad y próspero año nuevo 2026. Con todo nuestro afecto y los mejores deseos". Un mensaje que han acompañado de los autógrafos del monarca, de la reina Letizia, de Leonor y de Sofía.

Firmas de la felicitación navideña de la Casa Real.
  Firmas de la felicitación navideña de la Casa Real.GTRES

El pasado 2024, Casa Real optó por una imagen más íntima en uno de los salones del Palacio Real tomada el 19 de junio, cuando se celebraron los diez años de la proclamación de Felipe VI como rey, la cual acompañaron de un poema del valenciano Francisco Brines como homenaje a las víctimas de la DANA.

Este año han optado por una imagen más distendida en Valdesoto, elegido Pueblo Ejemplar "por su compromiso y esfuerzo colectivo por mantener vivas y potenciar tradiciones ancestrales que transmiten de generación en generación". 

Se trata de una decisión similar a la que tomaron en 2020, cuando eligieron una estampa inédita de la princesa Leonor y la infanta Sofía en Somao, que fue elegido ese año Pueblo Ejemplar.

Los perros de Juan Carlos y Sofía, los protagonistas de la felicitación de los eméritos

En mitad de la polémica por la publicación de Reconciliación, el libro de memorias del rey Juan Carlos, el emérito junto a la reina Sofía han elegido una instantánea de sus perros junto a un árbol de Navidad para felicitar las fiestas con un simple. "Feliz Navidad y próspero Año Nuevo 2026", junto a las firmas de ambos.

Felicitación navideña del rey Juan Carlos y la reina Sofía.
  Felicitación navideña del rey Juan Carlos y la reina Sofía.GTRES

La fotografía se tomó en la residencia de la reina Sofía en el Palacio de la Zarzuela. De esta forma, rompen con la tradición instaurada en los últimos años de incluir una obra relacionada con las festividades navideñas. Por ejemplo, en 2024 eligieron una fotografía del retablo de la Capilla Mayor de la Catedral de Toledo,

Marina Prats
Marina Prats
MOSTRAR BIOGRAFíA

Soy redactora de LIFE en El HuffPost España y mi misión es acercarte la última hora del mundo de la cultura, la música y el entretenimiento.

 

Sobre qué temas escribo

Escribo principalmente de música, cultura, cine, series y entretenimiento porque, aunque sirva para desconectar, bailar o echar un rato entre palomitas, la cultura esconde mucho más. Evitando el elitismo, trato de tender la mano a las nuevas tendencias de la industria musical o del audiovisual a través de entrevistas con artistas emergentes —que pronto dejarán de serlo— y compaginarlo con el análisis de lo más mainstream como Taylor Swift o Bad Bunny.


En estos ocho años he cubierto los Goya, los Oscar, el Benidorm Fest o Eurovisión. Sí, soy la responsable de los memes que han inundado la cuenta de X de El HuffPost en Eurovisión. Siempre buscando un contenido cercano, sin perder el rigor, contando más allá de lo que se pueda ver en la pantalla.
Aunque no siempre haya relación con la industria cultural, también he cubierto temas relacionados con el Feminismo y el colectivo LGTBIQ+.

 

He podido contar en primera persona con supervivientes del “Stonewall español” que es el Pasaje Begoña, denunciar la situación que viven los menores trans o hablar sobre qué significa la manosfera antes de que llegara a Netflix ‘Adolescencia’.

 

Mi trayectoria

Nací en Málaga, donde estudié Periodismo por vocación en la Universidad de Málaga, entre playlists de Spotify, discos y conciertos. Antes de incorporarme a El HuffPost en 2017, colaboré diversas revistas culturales y de entretenimiento. En 2016 trabajé en el departamento de comunicación de UPHO Festival, un festival de fotografía contemporánea urbana parte del proyecto europeo Urban Layers. Y, aunque sigo echando de menos Andalucía, me trasladé a Madrid para estudiar el Máster en Periodismo Cultural en la Universidad CEU San Pablo. En 2018, compaginé mi trabajo en El HuffPost con la coordinación de proyecto de la Bienal de Arte Contemporáneo de Fundación ONCE celebrada en CentroCentro. Desde 2017 trabajo en El HuffPost España, donde he logrado una nominación a los premios GLAAD y ser finalista de los Premios Papageno en 2022.

 

 

Cómo contactar conmigo:

 