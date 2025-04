Jaume Font, autor de 'Tutor por sorpresa': "Mi peor pesadilla es perder a un alumno en una excursión"

Jaume Font Rosselló (Palma de Mallorca, 1987) es graduado en Educación Primaria con mención de lengua inglesa por la Universidad de las Islas Baleares, con un Máster en Medicina Gráfica y trabaja como tutor en un centro de educación primaria en Mallorca. Compagina su oficio de maestro con una de sus mayores pasiones: la viñeta.

Como ilustrador, Font es mucho más que un simple dibujante de viñetas. Es la mente creativa detrás de 'Tutor por sorpresa', un cómic que ha conquistado a miles de lectores en redes sociales y que la editorial Fun Readers ha convertido en libro. Con un estilo desenfadado y un humor agudo, retrata las peripecias de un tutor de primaria muy poco convencional, cuyas aventuras, a medio camino entre lo absurdo y lo entrañable, logran arrancar carcajadas a docentes, alumnos y nostálgicos del cole por igual.

A través de viñetas cargadas de ironía y ternura, el ilustrador poner el foco en los pequeños grandes dramas del día a día escolar, ofreciendo una visión crítica e irónica pero siempre divertida del mundo educativo. En El HuffPost hablamos con el autor para descubrir de dónde nace este peculiar universo, cómo ha sido el salto de Instagram al papel, y qué sorpresas nos tiene preparadas el tutor más inesperado del cómic actual.

Primera pregunta obligada, ¿cómo nace Tutor por Sorpresa?

El origen de Tutor por Sorpresa tiene lugar en el verano de 2020, durante la pandemia. En ese tiempo se me comunicó que sería tutor de 3º de Educación Primaria el próximo curso escolar. Me puse contentísimo, ya que hasta ese momento solo había ejercido como especialista de inglés y siempre había querido ser tutor. Al poco tiempo pensé que sería divertido hacer pequeñas tiras cómicas contando algunas de mis futuras anécdotas y así nació el proyecto.

¿Te ha servido como vía de escape de tu día a día como docente?

Como docente diría que no, pero sí a nivel personal. Cuando empecé a publicar las tiras cómicas en redes sociales, estaba pasando por un momento muy complicado en mi vida personal y dibujar Tutor por Sorpresa me ayudó mucho a mantener mi mente ocupada. Con el pasar de los meses, mucha gente me enviaba mensajes diciéndome que se sentía identificada con las viñetas y que les hacían reír. Creo que lo que fue mi verdadera vía de escape fueron los comentarios de esas personas, puesto que siento que no hay una satisfacción mayor para un dibujante que ver que realmente provocas un efecto positivo en tus lectores.

Viñeta de 'Tutor por Sorpresa', por Jaume Font Jaume Font

Estas historias, muy probablemente, sean el día a día de muchos profesores. ¿Te han escrito muchos colegas/compañeros por sentirse identificados en ellas?

La verdad es que sí, muchísima gente me ha escrito en algún momento para decirme “eso también me ha pasado a mí”. Creo que el éxito de Tutor por Sorpresa se basa en la capacidad de conectar con la gente del mundo educativo, ya que ven reflejado en las tiras cómicas su día a día en el colegio.

"En las Islas Baleares entre el 80% y el 90% de las bajas laborales docentes son dadas debido a ansiedad o depresión. ¿A alguien le extraña?" Jaume Font

También tratas el tema de la salud mental, ¿y cómo están los profesores en cuanto a esto?

No puedo hablar por los demás, pero sí que creo que hay un malestar generalizado que en algún momento va a estallar. En las Islas Baleares entre el 80% y el 90% de las bajas laborales docentes son dadas debido a ansiedad o depresión. ¿A alguien le extraña? Hay muchos factores que contribuyen a ello, pero creo que el mayor problema del cuerpo docente es que tragamos y tragamos y no sabemos decir basta.

¿Es más difícil lidiar con los padres o lidiar con los niños en el aula?

Diría que con los padres, pero esta pregunta no tiene una respuesta fácil y depende mucho de la experiencia personal de cada uno. En mi caso, he tenido la gran suerte de tener buenas experiencias con el 90% de padres y madres con los que he tratado. Desde aquí quiero dar las gracias al 10% restante ya que, sin ellos, no tendría material para hacer nuevas tiras cómicas.

¿Qué te hubiera gustado que te enseñaran antes de entrar en el mundo de la docencia?

Me hubiera gustado poder hacer más prácticas. Por lo menos en las Islas Baleares, los estudios de Magisterio no te permiten poner un pie como practicante en un colegio hasta que no estás en tercero de carrera. Creo que sería ideal poder hacerlo ya durante el primer año y así aprender de la experiencia en “el campo de batalla”.

Viñeta de 'Tutor por Sorpresa', por Jaume Font Jaume Font

¿Se han adaptado los programas educativos a los nuevos tiempos tecnológicos?

Si entendemos la adaptación como la incorporación de herramientas tecnológicas al aula (tablets, pizarras digitales, etc.), te diría que sí. El problema que veo es que la tecnología avanza mucho más rápido que el sistema educativo y eso provoca que muchas veces no seamos capaces de preparar al alumnado para superar los retos que se encontrarán fuera del colegio el día de mañana, puesto que lo que les estamos enseñando hoy, puede que ya se haya quedado obsoleto.

¿Y los profesores, están preparados para enfrentar el reto de incorporar, por ejemplo, la IA a la educación?

Este puede ser un tema peliagudo. Existen cursos de formación para docentes para incorporar la IA a la educación, pero aún estamos dando los primeros pasos. En mi caso, estoy formado para su uso en el colegio, pero creo que hay varias cuestiones que resolver antes de implementar la IA de manera total en el sistema educativo español. ¿Dónde está el límite moral y ético? ¿Dónde queda la cultura del esfuerzo? ¿Cómo afectará a la imaginación del alumnado el uso continuado de IA generativa? ¿Y a los docentes? ¿Tiene sentido prohibir el uso de chatbots como ChatGPT o Deepseek al alumnado cuando fuera del centro todo el mundo lo usa?

¿Cuál es tu reacción cuando alguien te echa en cara que tienes muchas vacaciones por ser profesor?

Suelo tomármelo a broma cuando alguien me lo dice porque creo que hay gente que solo se fija en eso cuando piensa en lo que implica ser docente.

“Un docente puede cambiar el mundo”

¿Sientes que el oficio de maestro está poco valorado?

Siento ser pesimista, pero la verdad es que tengo la sensación de que cada vez se valora y respeta menos. Además, el cuerpo docente cada vez está más cuestionado y abandonado, por lo que no es de extrañar que cada vez haya más gente que deje la profesión.

¿Hay que tener vocación para ser un buen docente?

Creo que la vocación es un valor añadido a ser un buen maestro, pero pienso que una persona puede ser un gran profesional educativo sin tener verdadera vocación por el oficio. Al final, para mí, ser un buen docente significa que te importa tu alumnado y que, cuando termina el curso, hay muchas, muchas lágrimas.

¿Qué cambiarías del sistema educativo si pudieras?

Además de una bajada significativa de las ratios y el aumento de profesores de apoyo, creo que deberíamos replantear las asignaturas de manera acorde a los tiempos que vivimos, no puede ser que en educación primaria no haya ninguna asignatura que enseñe al alumnado a protegerse de los peligros de internet.

Portada de 'Tutor por Sorpresa', por Jaume Font Jaume Font

Tienes un post dedicado a las pesadillas docentes: ¿cuál es tu peor pesadilla como tutor?

Sin duda perder a algún alumno en una excursión. No me ha pasado, pero creo que tiene que ser terrible...

El primer tomo en papel de Tutor por Sorpresa ha tenido buenas ventas, ¿podemos esperar un segundo número?

¡Espero que sí! Mi objetivo es poder publicar a finales de 2025 un segundo tomo recopilando La Saga de 1999. Es una historia sobre acoso escolar que está teniendo muy buena acogida en redes sociales y que estoy seguro de que será una herramienta didáctica fantástica que querrán tener en todos los colegios.

Por último, ¿Hay alguna frase que te haya marcado como docente?

“Un docente puede cambiar el mundo”, me la dijo mi maestro Pedro.