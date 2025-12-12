Jordi Cruyff comparte el momento más difícil de su vida ante el diagnóstico de cáncer de su hija con 18 años

El hijo del mítico jugador de fútbol Johan Cruyff se ha abierto en canal en el popular podcast británico de fútbol The Overlap. El que fuera jugador del Barça y luego entrenador fue uno de los invitados del espacio que conducen los exjugadores Gary Neville, Roy Keane y Jamie Carragher, para contar el duro momento que ha vivido en los últimos meses tras el diagnóstico de cáncer de su hija cuando solo tenía 18 años y estaba punto de comenzar sus estudios de moda en Milán.

Todo ese triste capítulo de su vida comenzó cuando, tras volver de vacaciones en Mallorca, su hija, Danae, visitó al médico por un intenso dolor de rodilla en el que el médico enseguida puso toda su atención. Para Cruyff este "el momento más difícil" de su vida: "En el fútbol siempre pensamos que el fútbol lo es todo. Y pensamos que es lo más importante del mundo. Pero luego la realidad te da un bofetón. La enfermedad de mi hija me cambió la vida".

Durante esos meses, su trabajo quedó en un total segundo plano: "Ni siquiera vi un partido durante más de un año. Veía cinco minutos y apagaba la televisión. Mi cabeza no estaba para eso. Mi cabeza estaba solo en estar allí con mi hija, la operación, el hueso, poner titanio, quimioterapia...".

Por supuesto, durante la conversación fue inevitable la aparición del nombre de Luis Enrique, que fue y es un ejemplo de entereza y amor por su hija Xana, que murió de cáncer a los 9 años. "Le admiro por eso muchísimo, hasta el punto de que el año pasado, cuando fue la semifinal de la Champions League, creo que era Arsenal contra Paris Saint-Germain, volé a Londres solo para sentarme con él media hora y agradecerle todo lo que ha hecho por mí".

"Estoy muy bien y sana"

Durante la conversación, también estuvo presente Danea, que aseguró sentirse "muy bien y sana", aunque el camino no fue nada sencillo. "Tuve que aprender a caminar de nuevo tras mi trasplante, con metal y tornillos en mi pierna", contó.

Lo cierto es que esta no ha sido la primera vez que Danae ha hablado de su enfermedad: en abril de 2024 ella misma contó todo el proceso en redes y celebraba su recuperación.

"Hace algunos meses me diagnosticaron cáncer en mi fémur (osteosarcoma parostal), el cual afortunadamente fue encontrado a tiempo para tomar las medidas necesarias, después de tenerlo un año antes sin saberlo", escribe junto a imágenes y vídeos tomados durante la enfermedad.

"El tumor fue extirpado con éxito gracias a mi increíble cirujano @drrobertovelez y luego procedí a hacer 6 meses intensos de quimioterapia, que resultó en un éxito increíble. Recibí mis escáneres hace tres semanas, finalmente estoy LIBRE DE CÁNCER. No puedo expresar lo feliz que estoy de luchar positivamente contra una enfermedad tan desafortunada. Quería decir amablemente al carajo el cáncer y difundir conciencia para que te revisen con un médico si notas cualquier cosa inusual", señalaba feliz de haberlo superado.