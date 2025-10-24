Leonor se dirige directamente a Sofía en uno de los momentos más emotivos de su discurso

La princesa Leonor durante su discurso en los Premios Princesa de Asturias 2025.

El discurso de la princesa Leonor en los Premios Princesa de Asturias 2025 ha estado lleno de mensajes emotivos hacia los premiados, de bromas, dirigidas en especial a su padre 'boomer', y de cariño a todos los que han acudido al Teatro Jovellanos esta tarde de viernes.

Pero hay una parte que ha llamado la atención y ha suscitado la mirada cómplice de toda la familia real. Ha sido en el momento de dirigirse a una de la premiadas, la tenista Serena Willians, a la que ha querido recordar una de sus frases más célebres: "Serena no será lo mismo sin Venus", su hermana.

Leonor, entonces, ha añadido, dirigiendo la mirada al palco, a su hermana: "Las hermanas cómplices son nuestras grandes aliadas y nuestras compañeras de viaje".

Sus palabras han provocado la inmediata reacción de sus padres, que han dirigido su mirada a la infanta Sofía, que sonreía cómplice ante este bonito mensaje de la princesa de Asturias.

Este ha sido el momento: