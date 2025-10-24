Leonor se dirige directamente a Sofía en uno de los momentos más emotivos de su discurso
La princesa de Asturias ha sorprendido con un discurso emotivo en el que también han cabido las bromas a su padre.
El discurso de la princesa Leonor en los Premios Princesa de Asturias 2025 ha estado lleno de mensajes emotivos hacia los premiados, de bromas, dirigidas en especial a su padre 'boomer', y de cariño a todos los que han acudido al Teatro Jovellanos esta tarde de viernes.
Pero hay una parte que ha llamado la atención y ha suscitado la mirada cómplice de toda la familia real. Ha sido en el momento de dirigirse a una de la premiadas, la tenista Serena Willians, a la que ha querido recordar una de sus frases más célebres: "Serena no será lo mismo sin Venus", su hermana.
Leonor, entonces, ha añadido, dirigiendo la mirada al palco, a su hermana: "Las hermanas cómplices son nuestras grandes aliadas y nuestras compañeras de viaje".
Sus palabras han provocado la inmediata reacción de sus padres, que han dirigido su mirada a la infanta Sofía, que sonreía cómplice ante este bonito mensaje de la princesa de Asturias.
Este ha sido el momento: