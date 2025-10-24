Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
El HuffPost
Leonor se dirige directamente a Sofía en uno de los momentos más emotivos de su discurso
Life

Leonor se dirige directamente a Sofía en uno de los momentos más emotivos de su discurso

La princesa de Asturias ha sorprendido con un discurso emotivo en el que también han cabido las bromas a su padre.

Mila Fernández
La princesa Leonor durante su discurso en los Premios Princesa de Asturias 2025.GTRES

El discurso de la princesa Leonor en los Premios Princesa de Asturias 2025 ha estado lleno de mensajes emotivos hacia los premiados, de bromas, dirigidas en especial a su padre 'boomer', y de cariño a todos los que han acudido al Teatro Jovellanos esta tarde de viernes.

Pero hay una parte que ha llamado la atención y ha suscitado la mirada cómplice de toda la familia real. Ha sido en el momento de dirigirse a una de la premiadas, la tenista Serena Willians, a la que ha querido recordar una de sus frases más célebres: "Serena no será lo mismo sin Venus", su hermana.

Leonor, entonces, ha añadido, dirigiendo la mirada al palco, a su hermana: "Las hermanas cómplices son nuestras grandes aliadas y nuestras compañeras de viaje".

Sus palabras han provocado la inmediata reacción de sus padres, que han dirigido su mirada a la infanta Sofía, que sonreía cómplice ante este bonito mensaje de la princesa de Asturias.

Este ha sido el momento:

Mila Fernández
Soy responsable de LIFE, esa sección en la que nos empeñamos en mostrar la cara amable de la actualidad, el lado hedonista de la vida, aunque no nos tapamos los ojos ante otras realidades.

 

Sobre qué temas escribo

Como responsable de la sección trabajo mano a mano y coordino a redactores que saben mucho de música, moda, tendencias de consumo, cine, crónica social...


A mí me gusta escribir sobre salud, consumo, medioambiente y bienestar. Pero sobre todo, me gusta entrevistar a referentes culturales y sociales. Escritores, científicos, actores, periodistas... que tienen cosas que contar y mucho que aportar. O a lo mejor, no tienen nada que contar y poco que aportar, pero eso también es interesante.

 

Mi trayectoria

Soy periodista por vocación y devoción. Quise ser Julia Otero y hasta hubo un tiempo en el que aparecí en una lista de mujeres periodistas jóvenes más influyentes.

 

He hecho radio -en la desaparecida Radio España porque soy generación X- y dirigí la revista Turismo Rural, en la editorial América Ibérica. Después fui redactora de Lifestyle en la Revista de Ana Rosa, redactora jefa de la revista Love y, además, he colaborado con muchos medios, entre ellos SModa y la revista decana de medioambiente Quercus.

 

Además, he presentado galas y libros, y he moderado mesas redondas.
Hace diez años que trabajo en El HuffPost donde entré para editar contenidos branded -y lo sigo haciendo-.

 

 

Cómo contactar conmigo:

 

