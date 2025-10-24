Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
El HuffPost
Última hora
La infanta Sofía se suma a la moda de la falda de invitada semitransparente en los Premios Princesa de Asturias
Life

Life

La infanta Sofía se suma a la moda de la falda de invitada semitransparente en los Premios Princesa de Asturias 

La hija pequeña de los reyes ha lucido un vestido largo en color burdeos con la gasa como protagonista.

Mila Fernández
Mila Fernández
La reina Letizia, la princesa Leonor y la infanta Sofia llegando al Teatro Campoamor para la ceremonia de entrega de los Premios Princesa de Asturias 2025.GTRES

Hace apenas dos semanas, la infanta Sofía se convertía en centro de atención en los actos del 12 de octubre, presidiendo el desfile junto a sus padres y participando por primera vez, pues ya ha cumplido los 18, en la tradicional recepción que los reyes ofrecen después en el Palacio Real.

Aquel día, el estilismo elegido por la hija pequeña de los reyes, un vestido negro de lunares blancos que cubrió en el exterior con una capa larga negra fue objeto de debate. Por eso este viernes, el foco volvía a estar puesto en ella y en la elección de su look. 

Y en esta ocasión no ha decepcionado y ha arriesgado sumándose a una de las tendencias que reinan esta temporada entre las invitadas: la falda semitransparente.

  La infanta Sofía y la princesa Leonor junto a la reina Sofía en los Premios Princesa de Asturias 2025.GTRES

En realidad no se trata de una pieza suelta, sino que forma parte de un vestido largo, de inspiración griega y con la gasa como protagonista, en color burdeos, de cuerpo con tirante ancho y cubierto por una capa, prenda por la que la infanta muestra debilidad, fruncida sobre su hombro derecho

Un proyecto de
Espacio Eco
Un proyecto de Espacio Eco

Completaba el estilismo con la melena peinada en un semirecogido, pero con dos mechones enmarcando el rostro, y un discreto maquillaje centrado en destacar sus labios. Como complementos, sus habituales zapatos planos, y el brazalete y el anillo de su madre que también llevaba la noche anterior, en el tradicional concierto que se celebra la víspera de la ceremonia.

Mila Fernández
Mila Fernández
MOSTRAR BIOGRAFíA

Soy responsable de LIFE, esa sección en la que nos empeñamos en mostrar la cara amable de la actualidad, el lado hedonista de la vida, aunque no nos tapamos los ojos ante otras realidades.

 

Sobre qué temas escribo

Como responsable de la sección trabajo mano a mano y coordino a redactores que saben mucho de música, moda, tendencias de consumo, cine, crónica social...


A mí me gusta escribir sobre salud, consumo, medioambiente y bienestar. Pero sobre todo, me gusta entrevistar a referentes culturales y sociales. Escritores, científicos, actores, periodistas... que tienen cosas que contar y mucho que aportar. O a lo mejor, no tienen nada que contar y poco que aportar, pero eso también es interesante.

 

Mi trayectoria

Soy periodista por vocación y devoción. Quise ser Julia Otero y hasta hubo un tiempo en el que aparecí en una lista de mujeres periodistas jóvenes más influyentes.

 

He hecho radio -en la desaparecida Radio España porque soy generación X- y dirigí la revista Turismo Rural, en la editorial América Ibérica. Después fui redactora de Lifestyle en la Revista de Ana Rosa, redactora jefa de la revista Love y, además, he colaborado con muchos medios, entre ellos SModa y la revista decana de medioambiente Quercus.

 

Además, he presentado galas y libros, y he moderado mesas redondas.
Hace diez años que trabajo en El HuffPost donde entré para editar contenidos branded -y lo sigo haciendo-.

 

 

Cómo contactar conmigo:

 

Un proyecto de
Espacio Eco
Un proyecto de Espacio Eco