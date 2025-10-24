La infanta Sofía se suma a la moda de la falda de invitada semitransparente en los Premios Princesa de Asturias 

La reina Letizia, la princesa Leonor y la infanta Sofia llegando al Teatro Campoamor para la ceremonia de entrega de los Premios Princesa de Asturias 2025.

Hace apenas dos semanas, la infanta Sofía se convertía en centro de atención en los actos del 12 de octubre, presidiendo el desfile junto a sus padres y participando por primera vez, pues ya ha cumplido los 18, en la tradicional recepción que los reyes ofrecen después en el Palacio Real.

Aquel día, el estilismo elegido por la hija pequeña de los reyes, un vestido negro de lunares blancos que cubrió en el exterior con una capa larga negra fue objeto de debate. Por eso este viernes, el foco volvía a estar puesto en ella y en la elección de su look.

Y en esta ocasión no ha decepcionado y ha arriesgado sumándose a una de las tendencias que reinan esta temporada entre las invitadas: la falda semitransparente.

La infanta Sofía y la princesa Leonor junto a la reina Sofía en los Premios Princesa de Asturias 2025. GTRES

En realidad no se trata de una pieza suelta, sino que forma parte de un vestido largo, de inspiración griega y con la gasa como protagonista, en color burdeos, de cuerpo con tirante ancho y cubierto por una capa, prenda por la que la infanta muestra debilidad, fruncida sobre su hombro derecho

Completaba el estilismo con la melena peinada en un semirecogido, pero con dos mechones enmarcando el rostro, y un discreto maquillaje centrado en destacar sus labios. Como complementos, sus habituales zapatos planos, y el brazalete y el anillo de su madre que también llevaba la noche anterior, en el tradicional concierto que se celebra la víspera de la ceremonia.