La reacción de Felipe y Letizia ante lo que dijo la princesa Leonor en su discurso en los Premios Princesa de Asturias de 2025

Lejano va quedando aquel primer discurso de Leonor en su debut en los Premios Princesa de Asturias 2019. Ahí mostró todo lo que había ensayado y aprendido. Fue un discurso personal, con referencias a su sangre asturiana por ser hija de una ovetense, la reina Letizia. También hizo referencia a la reina Sofía, su abuela, que no se pierde ni una edición desde 1981, cuando comenzaron estos galardones que comenzó entregando Felipe cuando era príncipe de Asturias.

Los años han ido pasando y las ocasiones para ver y oír a la princesa Leonor se han multiplicado, pero siempre que llegan los Premios Princesa de Asturias, muchos escuchan con atención lo que tiene que decir la princesa Leonor.

Y en 2025 no ha decepcionado. Ha optado por un discurso en el que ha intentado ser original, para unos con acierto y para otros no. Lo que sí ha conseguido en provocar una reacción en sus padres al escuchar lo que ha comentado.

“Sed bienvenidos a esta ciudad, a este principado, que, ya lo habéis visto, os acoge con todo cariño. Permitidme que en tiempos de inmediatez, de fugacidad, de virtualidades, de bits, escriba una carta cada premiado", comenzó la princesa.

"Os invito a que asistáis a este envío postal de viva voz, a esta comunicación que evoca el papel y al bolígrafo entre los premiados y yo. Y lo hago porque aun siendo de la generación Z, e hija de una de la X y de un boomer, me da la sensación de que una carta permite pararse, profundizar y pensar más. Y como vivimos en la economía de la atención, a ver si soy capaz de retener hoy yo la vuestra", añadió en la introducción de su intervención en Oviedo.

Fue al hacer esa referencia a que su padre es boomer y su madre es X cuando tanto Felipe como Letizia se rieron, un gesto espontáneo que no suele ser tan habitual para los reyes, y eso que seguramente ya habrían escuchado el discurso de la heredera... ¿o quizá no? Sea como fuere, nos dieron un momento anecdótico en los Premios Princesa de Asturias 2025.