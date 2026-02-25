Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
Seis miembros del CESID conocían o habrían elaborado "un apoyo operativo" al golpe de Estado del 23-F
Seis miembros del CESID conocían o habrían elaborado "un apoyo operativo" al golpe de Estado del 23-F 

Las personas formaban parte de la AOME (Agrupación Operativa de Misiones Especiales), una unidad de funciones de inteligencia y operaciones encubiertas. Además, habrían respaldado a los golpistas después del golpe. 

Diego Alonso Peña
Soldados en las intermediaciones del Congreso la madrugada del 24 de marzo de 1981.
Soldados en las intermediaciones del Congreso la madrugada del 24 de marzo de 1981.Getty Images

Empiezan las primeras pinceladas de la desclasificación de archivos del intento de golpe de Estado del 23 de febrero de 1981. Dentro de los documentos se destaca que seis miembros de la Agrupación Operativa de Misiones Especiales (AOME) del CESID, antecedente del CNI, "participaron activamente en los hechos". 

Esas personas "o bien conocían los hechos antes del 23 o planificaron un apoyo operativo que lo llevaron a efecto y que posteriormente trataron de encubrir su participación activando una operación que justificara sus movimientos aquel día". 

El documento al que se ha tenido acceso este miércoles también destaca que esas seis personas habrían adoptado "posturas de solidaridad" con los golpistas que asaltaron el Congreso de los Diputados. Además, en los archivos también se detallan los nombres de los implicados: el Capitán García Almenta, el Capitán Gómez Iglesias, el Sargento Miguel Sales y el Cabo Monge Segura. Del Comandante Cortina se apunta a que hay indicios de que lo conociera, pero no los suficientes como para ser comprobados. 

Además, no se descarta que otros miembros de la unidad especial del CESID supieran con antelación lo que iba a ocurrir aquel día en el Congreso. Además, fracasado el golpe se habría dado la orden de activar lo que se conoce como 'Operación Mister' para corregir fechas y justificar sus movimientos. También existieron faltas de disciplina y lealtad con los nuevos Mandos de la Unidad al solidarizarse con los que se habrían dado de baja por el golpe. De hecho, se reunieron con ellos realizando desacatos.

Pero, ¿cuál fue realmente la implicación de los miembros del AOME en el golpe? Esa información también está disponible. 

Capitán García Almenta 

Dispuso de los medios, emisores, receptores y vehículos que distribuyó al Sargento Miguel Sales, al Cabo Rafael Monge y al Cabo José Moya Gómez para el apoyo del operativo fue al Congreso de los Diputados. 

Capitán Gómez Iglesias

Se mantuvo en contacto con el Capitán García Almenta y dirigió al Cabo Rafael Monge en el camino hasta el Congreso de los Diputados. Fue procesado y condenado después del golpe. 

Sargento Sales Marote y el Cabo Moya Gómez

Realizaron misiones de control en los alrededores del Congreso mientras se realizaba el golpe. El primero fue destinado al DCI y el segundo fue baja del cuerpo.

Comandante Cortina 

Aunque no se le han podido implicar acciones el día del golpe, el 24 de febrero se reunió con el Capitán García Almenta, el Sargento Sales Maroto y el Cabo Monge Segura para activar la 'Operación Mister'. Fue absuelto al carecer de información suficiente y siguió ejerciendo en el Regimiento de Infantería de Jaén. 

Además, los documentos señalan que mantuvo contactos con el Nuncio de Su Santidad y con el Embajador de Estados Unidos, Toduman, en las fechas previas al 23 de febrero de 1981, según destacó Capitán Gómez Iglesias. 

Tu navegador no tiene un plugin para PDF, puede descargarlo aquí Seis miembros del CESID participaron en el 23-F.

