La sesión de 'coach' de la reina Letizia con unas jóvenes estudiantes en Huesca: "Pensad"

La reina Letizia en la proclamación del Premio Princesa de Girona Creaempresa 2026 en la segunda etapa del Tour del Talento en Huesca

Mientras en Madrid la reina Sofía y otros familiares acudían a un homenaje en memoria de Irene de Grecia a los 40 días de su fallecimiento, la reina Letizia cumplía con una agenda oficial que le llevó a Huesca, donde pasó una mañana de trabajo para apoyar e impulsar el talento joven.

Primero visitó el Palacio de Villahermosa, donde recorrió Pintura en presente, exposición que repasa una década de historia del Premio Fundación Ibercaja de Pintura Joven que apoya a artistas menores de 35 años. Seguidamente, doña Letizia presidió el acto de proclamación del Premio Princesa de Girona Creaempresa 2026, que fue a parar a la biotecnóloga Patricia Aymà Maldonado,

La reina Letizia felicita a la biotecnóloga Patricia Aymà Maldonado tras ser proclamado ganadora del Premio Princesa de Girona Creaempresa 2026 en Huesca Europa Press via Getty Images

La proclamación de uno de los galardones que entrega la fundación cuya presidencia de honor ostenta la princesa Leonor tuvo lugar en la segunda etapa de Tour del Talento 2026. En este evento han participado además anteriores galardonados en la categoría de Creaempresa y ha tenido lugar una mesa redonda con jóvenes aragoneses emprendedores.

Además de todo eso, la reina saludó a las personas, jóvenes y mayores, que se acercaron a verla. Y aquí Casa Real tuvo el acierto de compartir un vídeo en el que no solo se le ve hablando con la gente, sino que también se le escucha. Porque a Letizia hay que verla, sí, pero también hay que escucharla.

Sus preguntas y consejos a las jóvenes

La reina comentó que había viajado a Huesca a "apoyar e impulsar el talento joven", y como estaba entre jóvenes, no dudó en hacerles algunas preguntas. No olvidemos que a la reina, más que hablar ella, prefiere realizar cuestiones y escuchar. Además, ejerció como una especie de coaching con unas jóvenes que no tenían muy claro su futuro.

"¿En qué curso estáis?", preguntó a unas chicas. Al responder que cursaban cuarto de la ESO, quiso saber si ya tenían enfocado el Bachillerato y qué es lo que les gustaría hacer. Una de las jóvenes fue muy sincera y comentó literalmente que no tenía ni idea.

"¿En qué eres buena?", cuestionó Letizia. "En la música, Elena", habló una amiga por ella. "Te lo tienen que decir tus amigas... ¿En qué eres buena?", insistió la reina. "No sé. En creatividad, puede ser, deporte, música, todo eso, no sé...". Ahora esta chica tiene que pensar qué se le da bien y cómo se puede proyectar en el futuro.

La Reina Letizia hablando con unas jóvenes en Huesca Europa Press via Getty Images

Más tarde, estaba con otro grupo de chicas a las que preguntó por lo que les había parecido lo que habían escuchado en los actos anteriores. Una de ellas comentó que le había gustado lo de la tecnología, ante lo que la reina quiso saber si iban a estudiar algo relacionado con la ciencia. "No me importaría", dice una.

Antes de irse, Letizia les dijo: "Pensad, buscad los talentos". Y después de esta charla de coach, la reina se marchó. Ahora es momento de que estás jóvenes piensen bien a qué quieren dedicarse y cómo conseguirlo.