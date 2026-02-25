La mujer de Tejero, en su frenesí telefónico del 23-F: "Lo han dejado tirado como una colilla"

Transcripción de una de las muchas conversaciones de la mujer de Tejero el 23-F.

El 23 de febrero de 1981, el teléfono en casa de los Tejero no paró de sonar. Uno de los 153 documentos sobre el golpe de Estado del 23-F desclasificados este miércoles recoge la transcripción de todas las llamadas que realizó y que recibió la mujer del Teniente Coronel en el domicilio familiar, Carmen.

Todo un frenesí telefónico en el que una frase se repite sin cesar, un lamento de la esposa del golpista: "Lo han dejado tirado como una colilla".

"Escúchame, ya sabes el problema de Antonio. No está asignado. El tonto desgraciado, lo han dejao solo, para no variar", dice en la primera de las llamadas a un interlocutor no identificado.

Esta persona le sugiere que vaya a verle, en pleno golpe, "para tratar de que esto se resuelva". Ella cuenta que está tratando de conseguir el número de teléfono de "las Cortes" y desvela que el Director General de Seguridad quería que grabasen su voz "y con un megáfono decírselo", pero señala que ella conoce bien a su marido y "Antonio" pensaría que la han forzado a ello.

"Está el tío tan ostinao"

Al otro lado de la línea, la persona le dice que va a hacer una gestión y la vuelve a telefonear. "No tardes, porque estoy desesperada", le ruega. "Porque si está el tío tan ostinao, están ahí las tanquetas del GEO y monta el número". Y "en confianza", agrega: "No tengo a nadie más que a ti".

Después, Carmen llama a la Guardia Civil. Sigue sin conseguir hablar con su marido y llega a pedir si le pueden poner un coche para personarse en el Congreso. Su siguiente comunicación es con el General Fajardo y está en las mismas, sin noticias de Tejero.

A él le pregunta si está de camino "el Capitán General Milans del Bosch", para saber "si había hablado con mi marido y ver qué había pasao.

"Nosotros no tenemos más noticias que los que nos están dando la radio", contesta Fajardo. "Pues sí, estoy apañá. Voy a llamar otra vez a Valencia al Ayudante para que me diga la verdad, si es que me la quiere decir, claro", concluye.

"Hija de mi vida, ¿has visto qué asco de Ejército?"

Después, se queja a una tal Herminia: "Hija de mi vida, ¿has visto qué asco de Ejército?": "¿Has visto qué canallas.. dice mi hijo: estás llorando más que cuando murió el papá. Ah, porque lloro por 36 millones de españoles. ¿Has visto qué asco?. Me lo han dejao tirao como una colilla. Me lo han dejao solo, me lo han engañao".

"Es un desgraciao, si encina lo tachan de loco y de bandolero y sabe Dios", prosigue Carmen, que sigue sin noticias de su marido.

"Qué desgraciao, tanto amor a la Patria, tanto darlo todo"

Y así siguen y siguen las llamadas, con más lamentos sobre Tejero: "Qué desgraciao, tanto amor a la Patria, tanto darlo todo, mira cómo le han engañao".

"Lo que pasa es que él se cree que como él es así, de honrao y de recto, que los demás van a seguirle igual", añade.

Más adelante, el Comandante Ostos intenta tranquilizarla: "Ni se va a atacar, ni nada". Ella pregunta si será así aunque se alargue muchas horas. "Todo que haya heridos", piensa él.

A otra mujer a través de la que intenta obtener el número del interior del Hemiciclo, Carmen le pregunta si está la cosa muy mal: "Yo acabo de hablar con la Guardia Civil y me han dicho que no". "Bueno hija, hay que rezar y hablar con tu marido y decirle que coja el avión", es la respuesta.

"Que se lo cargan"

Según una transcripción posterior, se pone en comunicación con el Coronel del Estado Mayor. Carmen está nerviosísima porque le han dicho que "depende de un minuto la vida de los que hay ahí dentro", pero encuentra consuelo: "Tranquila en ese aspecto que no hay nada".

"Pero es que me han dicho que es de minutos, que se lo cargan", insiste, pero vuelve a encontrarse con que "no hay nada de eso". Sigue intentando que la lleven al Congreso, pero no hay autorización.