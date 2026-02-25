Documentos 23-F: aparece tachado el nombre de una familia que dio apoyo económico a los implicados en el golpe

El Gobierno ha desclasificado los documentos referidos al Golpe de Estado del 23 de febrero de 1981. En uno de esos archivos se zanja de forma definitiva la participación del rey Juan Carlos I.

Según estos documentos, en la nota titulada Campaña contra S.M. que recopiló el Ministerio del Interior, la supuesta implicación del rey en el golpe respondía "al deseo de disminuir la responsabilidad penal de los procesados" y la "posibilidad de disponer de un argumento contra la Corona que haga posible un intento similar en el futuro".

Entre los centenares de documentos subidos a la página web de la Moncloa destaca uno que consta de dos folios y donde se habla del apoyo económico que recibieron los implicados en el golpe.

Este documento está datado en el 10 de mayo de 1983, es decir, dos años después de los hechos. Ahí se explica que un grupo de empresarios, simpatizantes y una familia han hecho un fondo común para "paliar las necesidades económicas de las familias de algunos de los implicados".

Concretamente dice el comunicado:

"Como consecuencia de que algunas de las personas procesadas por el 23-F han llegado a perder su condición de militares, lo cual les supone también una merma importante en sus ingresos, un grupo de empresarios, amigos y simpatizantes de ellos, entre los que se encuentra la familia [aparece tachado el nombre] formarán un fondo común todos los meses, con lo que se intentará paliar las necesidades económicas de las familias de algunos de los implicados".

Documento del 23-F Moncloa

Implicados 6 miembros del CESID

Dentro de los documentos se destaca también que seis miembros de la Agrupación Operativa de Misiones Especiales (AOME) del CESID, antecedente del CNI, "participaron activamente en los hechos".

Esas personas "o bien conocían los hechos antes del 23 o planificaron un apoyo operativo que lo llevaron a efecto y que posteriormente trataron de encubrir su participación activando una operación que justificara sus movimientos aquel día".

Los nombres de los implicados son: el Capitán García Almenta, el Capitán Gómez Iglesias, el Sargento Miguel Sales y el Cabo Monge Segura. Del Comandante Cortina se apunta a que hay indicios de que lo conociera, pero no los suficientes como para ser comprobados.