Los nervios de Tejero al teléfono el 23-F: "Armada quiere ser presidente a toda costa"

La desclasificación de documentos secretos del intento de golpe de Estado del 23-F ya adelantaba que contaría con transcripciones de conversaciones, con el plato fuerte en las comunicaciones interceptadas entre los mandos militares sublevados. Una de ellas ha puesto de relieve los nervios y la tensión que se vivió en el Congreso -en teoría, porque en la desclasificación se puntualiza que es "supuestamente" desde la Cámara baja- después de que Tejero lo asaltara a punta de pistola.

En dicha comunicación, Tejero conversa con el falangista Juan García Carrés -dirigente en el Sindicato Vertical franquista, procurador de las Cortes franquistas y considerado el ideólogo de la matanza de los abogados de Atocha y pieza clave en el intento del golpe de 1981-. Una llamada en la que quedan claras varias claves, la primera, la profunda animadversión y desconfianza de Tejero respecto del general Alfonso Armada, al que le atribuye intereses personales para auparse como presidente del Gobierno en una eventual victoria del golpe que fracasó hace 45 años.

El otro aspecto histórico que también queda claro, menos relevante pero que sirve como retrato de la tensión de aquella jornada, es que los tacos, improperios y salidas de tono de Tejero no se quedaron solo en aquel histórico "¡quieto todo el mundo, coño!". La transcripción desvelada este martes presenta a un Tejero muy nervioso que, en esos momentos clave para saber si el golpe estaba teniendo o tendría éxito, no dudó en exhibir todas sus suspicacias acerca de otra figura esencial en el 23-F.

Del "quería hacer una chapuza el tío" al "¿cómo vamos a salir con lo mal que se está fuera ahora de noche con el frío?"

La conversación entre García Carrés y Tejero comienza con cuestiones técnicas relativas al despliegue de los militares sublevados en torno al Congreso, con unos nervios manifiestos porque no se habían sumado una serie de regimientos por los que estaban aguardando mientras custodiaban a los políticos en el interior del Hemiciclo. "Dígame. Un momentito, por favor", contesta García Carrés, mientras Tejero responde con un "coño, me cago en la leche...", a lo que el falangista le confirma que "es que nos han cortado la comunicación, va un regimiento para allá".

Tejero se interesa por saber "¿adónde?" se dirigen esos refuerzos y "¿desde dónde?", pero el otro se muestra cauteloso: "De Madrid, me lo acaba de decir él, ya me entiendes, Pedro". Y momentos después va al grano: "¿Cómo ha ido esa conversación?, ¿Alfonso [Armada] también?". Y Tejero responde, con muchas partes ininteligibles, que "sí, quería hacer una chapuza el tío, quería [la parte que no se entiende]. Carrillo [por Santiago, secretario general del Partido Comunista de España] y el ministro no sé qué". García Carrés también parece no haberle entendido: "¿Cómo?". Y el militar golpista le responde "sí y hablar".

Posteriormente, García Carrés vuelve a referirse a "Pedro", una persona que se desvela que está conversando de forma paralela con el falangista. Lo hace indicándole que "oye, Pedro, el que ha ido allí, muy mal, ¿eh?, muy mal". En ese momento, Tejero le señala que "pero eso ya lo saben ellos, que se lo he dicho yo al general [se sobreentiende que otro], que es un chapucero el general Armada ese". Momentos después, tras indicarle García Carrés que Pedro le ha pedido que estén "firmes y en el primer tiempo del saludo", Tejero insiste: "Sí, pero dile a Pedro que le diga a Milans [otro general golpista] que no se fíe nada de Armada, que lo que quiere es ser presidente como sea, al precio que sea".

