La generación Z está dejando el móvil y volviendo al iPod: las ventas de iPods reacondicionados suben un 15% anual desde que Apple lo descatalogó en 2022

Lo vintage vuelve a estar de moda. La Generación Z (aquellos nacidos entre 1997 y 2012) está volviendo a retomar los viejos hábitos, como comprar vinilos, escuchar música con auriculares de cable en vez de los modernos bluetooth, o usar el iPod para ello en lugar de utilizar el teléfono móvil.

Según un informe elaborado por Vinyl Alliance, cerca de un 76% de los aficionados jóvenes suele comprar discos de forma regular, mientras que cerca de un 80% cuenta con un tocadiscos. Ocurre prácticamente igual con los CD o lo casetes, los cuales también han experimentado un breve repunte en los últimos años (aunque siguen sin generar el mismo beneficio que décadas atrás).

Esto, además de poder comprobarse en la calle, también puede observarse en las tendencias de búsqueda de Google Trends. De hecho, en los últimos cinco años en España, se ha experimentado un crecimiento del 50% en términos como "apple ipod" o incluso de un 250% en otros como el 'ipod pro'.

Además, según plataformas como Back Market, el primer marketplace de tecnología reacondicionada para expertos, las ventas totales de iPods reacodicionados se han visto incrementados en un 15,6% anual desde 2022 (fecha en la que Apple lo descatalogó).

Uno de los motivos detrás de esta moda, además de la nostalgia o la comodidad, según recogen en el diario 'morningbrew', es que los estudiantes pueden escuchar música sin necesidad de internet y en cualquier momento, lo que para ellos es mucho más práctico.

"Como muchas escuelas prohíben los dispositivos conectados a internet, los estudiantes ven los iPod como una solución alternativa que les permite escuchar una canción que descubrieron en TikTok durante el almuerzo", señalan.

Lo analógico se convierte en tendencia

Y es que, tal y como explican desde la revista CQ, las nuevas generaciones "se encuentran fascinadas por las tecnologías predigotales y parecen darle más importancia a la estética que a la funcionalidad". Es decir, lo 'cool' ahora es lo analógico.

Esto ocurre, no solo por la vuelta de la moda de lo vintage o clásico, sino también porque ayuda a transformar un look básico en uno más elaborado. "Es añadir otro elemento más al outfit", señalan en la misma publicación.

Otro de los motivos detrás de esta tendencia es que varias estrellas y personalidades, como Gigi Hadid, Justin Bieber o Dua Lipa, también han sido vistos con este tipo de accesorios, lo que muchas veces impulsa el uso de ciertos productos.