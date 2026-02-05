El renacimiento de los auriculares con cable: no solo son un accesorio fiable sino un complemento de moda gracias a la nostalgia

Los auriculares con cable no solo son más difíciles de perder y un seguro de vida al que nunca se le acaba la batería, ahora también son un accesorio de moda. Basta darse una vuelta por la calle para ver cómo este producto tecnológico ha empezado a desterrar a los cascos inalámbricos.

La culpa de este renacimiento la tiene, como es habitual casi con cualquier tendencia que tira del pasado, la generación Z. Los jóvenes veinteañeros siguen mirando con nostalgia a los años 2000 y estos auriculares son la prueba.

En los últimos años, habían quedado prácticamente desterrados en favor de los modelos inalámbricos que se pueden conectar a través de bluetooth a móviles, ordenadores, tabletas y todo tipo de gadgets tecnológicos. Para la mayoría de usuarios, eran más cómodos ya que permitían más independencia y libertad a la hora de moverse.

Además, no eran pocas las personas que se quejaban de que los auriculares de cable no hacían otra cosa que enrollarse al guardarlos en un bolso o mochila.

El accesorio favorito de las 'it girls'

Este renacimiento no solo se ha dado por la fiabilidad de este tipo de auriculares, sino por su función estética para muchas de las mujeres más seguidas del planeta. La nostalgia y la recuperación de cierta inspiración del indie de los 2000 han tenido mucho que ver.

El mejor ejemplo son las imágenes de Bella Hadid, Zendaya o Lily-Rose Depp caminando por las calles de Nueva York con su móvil en mano y sus auriculares de cable. Una de las últimas en sumarse a la tendencia ha sido la modelo Emily Ratajkowski, que no se separó de ellos este otoño.

Emily Ratajkowski, con sus auriculares con cable Getty Images

Entre los fieles defensores de estos auriculares también están los actores Paul Mescal y Robert Pattinson. El protagonista de Gente normal aseguró en una entrevista con GQ que no puede utilizar inalámbricos, mientras que Pattinson ha defendido que no quiere estar preocupado por tener que cargar nada y que no le dure la batería durante un vuelo y se ha ofrecido voluntario para ser imagen de la marca que vuelva a hace buenos auriculares con cable.

Shelby Hull, creadora de la cuenta de Instagram Wired It Girls, en la que recopila imágenes de estrellas del entretenimiento con este accesorio, explicó hace unos meses a la cadena CNN por qué cree que estos cascos han vuelto. "Hay tanta IA ahora mismo, tantas cosas que son digitales e intangibles para la gente. Creo que la gente quiere cosas tangibles que poder tocar. Por eso la nostalgia hacia los 90 y principios de los 2000 es tan fuerte; la gente quiere algo que pueda tocar y sentir", defendió.

"Me apetece tener una experiencia más analógica. Creo que mucha gente lo quiere", aseguró Hull. Según datos de Future Marketing Insight, en 2025 los auriculares con cable representaron el 34% de las ventas frente al 66% de los inalámbricos, una cifra que pocos imaginaban cuando empezaron a desaparecer los modelos más analógicos.

El fervor ha llegado hasta a la moda de lujo y la mejor demostración es la última campaña de Balenciaga, en la que la modelo Mona Tougaard aparece tumbada con sus auriculares con cable puestos. Este accesorio tecnológico en realidad no ha vuelto, más bien nunca se fue del todo.