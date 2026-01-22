Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
El HuffPost
Última hora
Sony da la sorpresa y se lanza al sector de los auriculares de diseño abierto: así son los nuevos LinkBuds Clip
Tecnología
Tecnología

Sony da la sorpresa y se lanza al sector de los auriculares de diseño abierto: así son los nuevos LinkBuds Clip

La compañía japonesa ha presentado sus nuevos 'wereables' que combinan estética, con comodidad, tecnología y autonomía.

Sergio Coto
Sergio Coto
Así son los nuevos Sony LinkBuds Clip.
Así son los nuevos Sony LinkBuds Clip.SONY

Cada vez más tecnológicas siguen las tendencias sociales y de mercado que se van imponiendo año tras año. En el caso de los auriculares, no iba a ser menos y Sony ha demostrado que los límites están para romperlos.

La compañía japonesa ha anunciado y presentado sus primeros cascos de diseño abierto, open-ear, los nuevos Sony LinkBuds Clip. Unos wereables que llegan con colores combinables, nuevo diseño en forma de C y gran autonomía.

La firma nipona sigue los pasos de otras marcas de auriculares y ha decidido apostarlo todo a una estética que cada vez está más de moda. Es cierto que lo hacen con una forma diferencial y hasta cuatro tonos para que cada usuario elija el que más se adapte a él. 

Desde Sony, aseguran que con sus nuevos wereables buscan ofrecer un equilibrio perfecto entre la experiencia de uso, libertad, por su poco peso, y adaptado a la rutina diaria de todos.

Los nuevos Sony LinkBuds Clip.
  Los nuevos Sony LinkBuds Clip.SONY

Con este nuevo diseño en forma de C, aseguran que está pensado para que no presione la oreja y pueda ser utilizado durante varias horas, reduciendo la fatiga auditiva. Destacan que es una opción funcional para, precisamente, ese uso extendido

Como muchos de estos auriculares de diseño abierto, sirven para poder escuchar cualquier contenido, pero también enterarnos de lo que está pasando en el exterior, para evitar sustos por alejarnos del mundo real.

Con estilo propio y gran autonomía

Hablaba de gran autonomía y es porque han integrado una batería que garantiza hasta las 37 horas de uso. Además, permite una carga rápida que es capaz de ofrecer una hora de uso de música con sólo tres minutos de carga.

Su diseño es un pelín diferente, pero lo que llama la atención son sus cuatro tonos suaves, que buscan integrarlo con la naturaleza. Se tratan de los colores greige (mezcla de gris y beige), negro, lavanda y verde. Intentando aunar tecnología, con diseño y comodidad.

También aseguran que parte del bienestar que buscan para sus clientes tiene que ver con la resistencia de este tipo de dispositivos. Sus nuevos wereables son resistentes al sudor o a la lluvia, para poder usarlos con tranquilidad en exteriores o haciendo ejercicio.

Los nuevos Sony LinkBuds Clip ya se pueden reservar. Salen a la venta a partir de este viernes 23 de enero y su precio de venta recomendado es de 200 euros. Sony entra de lleno en el sector de los auriculares open-ear, con una estética con la que busca marcar la diferencia.

Sergio Coto
Sergio Coto
MOSTRAR BIOGRAFíA

Soy redactor de actualidad, tecnología y economía en HuffPost España. Me interesa explicar, con un lenguaje claro y directo, los temas que marcan la vida de la gente: desde la política monetaria hasta el último avance en inteligencia artificial.

 

Sobre qué temas escribo

Me dedico a cubrir los grandes movimientos de la industria tecnológica: desde los nuevos lanzamientos de smartphones y dispositivos inteligentes al avance de la inteligencia artificial, sin perder de vista la estrategia de las principales compañías del sector.

 

También sigo de cerca la economía europea y estadounidense con la mirada centrada en las decisiones que afectan directamente a nuestro bolsillo: desde los aranceles de Donald Trump a las políticas de la Reserva Federal o del Banco Central Europeo. Mi objetivo es desentrañar todos estos datos para explicar qué supone en tú día a día y cómo pueden repercutir en problemas como la crisis de vivienda en España.

 

Pero eso no es todo amigos. Además, estoy atento a la actualidad nacional e internacional, tanto política como social, y abordo los temas virales que marcan la conversación pública, siempre con un enfoque riguroso pero también cercano y desenfadado.

 

Mi trayectoria

Nací en Madrid y estudié Periodismo en la Universidad Complutense. Antes de incorporarme a HuffPost en 2022, trabajé en 20 Minutos, pasé por la redacción de El Mundo y el departamento de comunicación de Bankinter, fui redactor y community manager en LaSexta, me especialicé en la cobertura de la pandemia en ElPlural.com y ejercí como corresponsal parlamentario en la Asamblea de Madrid.

 

 

Cómo contactar conmigo:

 

el huffpost para merck

Más de Tecnología