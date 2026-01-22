Sony da la sorpresa y se lanza al sector de los auriculares de diseño abierto: así son los nuevos LinkBuds Clip

Cada vez más tecnológicas siguen las tendencias sociales y de mercado que se van imponiendo año tras año. En el caso de los auriculares, no iba a ser menos y Sony ha demostrado que los límites están para romperlos.

La compañía japonesa ha anunciado y presentado sus primeros cascos de diseño abierto, open-ear, los nuevos Sony LinkBuds Clip. Unos wereables que llegan con colores combinables, nuevo diseño en forma de C y gran autonomía.

La firma nipona sigue los pasos de otras marcas de auriculares y ha decidido apostarlo todo a una estética que cada vez está más de moda. Es cierto que lo hacen con una forma diferencial y hasta cuatro tonos para que cada usuario elija el que más se adapte a él.

Desde Sony, aseguran que con sus nuevos wereables buscan ofrecer un equilibrio perfecto entre la experiencia de uso, libertad, por su poco peso, y adaptado a la rutina diaria de todos.

Los nuevos Sony LinkBuds Clip. SONY

Con este nuevo diseño en forma de C, aseguran que está pensado para que no presione la oreja y pueda ser utilizado durante varias horas, reduciendo la fatiga auditiva. Destacan que es una opción funcional para, precisamente, ese uso extendido.

Como muchos de estos auriculares de diseño abierto, sirven para poder escuchar cualquier contenido, pero también enterarnos de lo que está pasando en el exterior, para evitar sustos por alejarnos del mundo real.

Con estilo propio y gran autonomía

Hablaba de gran autonomía y es porque han integrado una batería que garantiza hasta las 37 horas de uso. Además, permite una carga rápida que es capaz de ofrecer una hora de uso de música con sólo tres minutos de carga.

Su diseño es un pelín diferente, pero lo que llama la atención son sus cuatro tonos suaves, que buscan integrarlo con la naturaleza. Se tratan de los colores greige (mezcla de gris y beige), negro, lavanda y verde. Intentando aunar tecnología, con diseño y comodidad.

También aseguran que parte del bienestar que buscan para sus clientes tiene que ver con la resistencia de este tipo de dispositivos. Sus nuevos wereables son resistentes al sudor o a la lluvia, para poder usarlos con tranquilidad en exteriores o haciendo ejercicio.

Los nuevos Sony LinkBuds Clip ya se pueden reservar. Salen a la venta a partir de este viernes 23 de enero y su precio de venta recomendado es de 200 euros. Sony entra de lleno en el sector de los auriculares open-ear, con una estética con la que busca marcar la diferencia.