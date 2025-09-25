¿Esperma de salmón para la piel? Qué es el PDRN, el nuevo activo estrella de la cosmética

En el mundo de la belleza aparecen nuevas obsesiones, activos o ingredientes revolucionarios cada pocas semanas, por lo que sentirse abrumado y no terminar de entender para qué funciona cada uno es fácil. En los últimos meses, ese nuevo activo ‘mágico’ es el PDRN, conocido de manera popular como esperma de salmón.

Como toda gran innovación para la piel en los últimos años, viene de Corea del Sur y ha pasado de utilizarse en tratamientos de cabina a emplearse como ingrediente principal de sérums u otro tipo de productos cosméticos. Pero, ¿qué es y para qué sirve?

Se trata de fragmentos de ADN de esperma de salmón, concretamente polinucleótidos, que se tratan y purifican para poder ser utilizados como activos. A pesar de que lo más habitual es obtenerlos del salmón, de ahí su nombre popular, también se pueden extraer de otros pescados como la trucha.

Inicialmente, el PDRN comenzó a utilizarse a través de inyectables para estimular los fibroblastos, las células que se encargan de la producción de colágeno. Además, tiene propiedades antiinflamatorias por lo que se ha empleado para mejorar la textura de la piel y la barrera cutánea, siendo apropiado para todo tipo de pieles, pero especialmente para las más secas o sensibles.

La popularidad de este activo se ha disparado porque en Corea del Sur, diferentes firmas como Medicube han empezado a introducir el PDRN en sérums, mascarillas e incluso cremas para el contorno de ojos. La duda está ahora en si este activo puede conseguir los mismos efectos de manera tópica que inyectable.

En una entrevista con Vogue, la doctora Christine Hall, experta en cosmética coreana y medicina estética, advirtió de que la mayoría de datos y estudios sobre esta molécula están relacionados con inyectables, por lo que todavía hacen falta más estudios.

“Científicamente, el PDRN es una molécula muy grande, de hecho demasiado grande, para penetrar la barrera de la piel sin ayuda. Por eso la formulación, el peso molecular y el modo de aplicación son factores fundamentales para que funcione a de manera tópica”, explicó en la revista.

Según ella, sí se han visto buenos resultados en consulta: “La piel parece más calmada, hidratada y visiblemente reparada, especialmente en personas con problemas o después de un procedimiento”. Esta capacidad de calmar y reparar la piel es precisamente la base de la cosmética coreana, que apuesta por utilizar formulaciones poco agresivas con la piel para lograr un rostro hidratado, sano y con mucho glow.

