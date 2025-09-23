Qué es el sérum de microagujas y qué tienes que saber antes de usarlo 

En los últimos meses los sérums de microagujas se han convertido en uno de los productos de belleza más comentados del mercado. Este cosmético que se popularizó primero en Corea del Sur pretende imitar la tecnología microneedling y sus resultados en casa.

¿Qué es el microneedling? Un tratamiento de cabina que utiliza pequeñas agujas sobre el rostro para estimular la producción de colágeno y elastina y mejorar el aspecto general de la piel, incluyendo la textura o las manchas. Con este tipo de sérums de microagujas se pretende trasladar esta ciencia para aplicarla en casa.

"Están hechos con unas espículas, que son como unas pequeñas agujitas que tienen unos filamentos con las puntas agudas, como los de una aguja, duros y normalmente derivan de esponjas marinas, están hechos de sílice", explica Inés Escandell, dermatóloga del Grupo Español de Dermatología Estética y Terapéutica de la AEDV (GEDET).

El más conocido es el producto de la firma coreana VT Cosmetics, disponible en concentraciones de 50, 100, 300 o 700 microagujas, que ha conseguido popularizar este cosmético. De hecho, marcas tanto españolas como internacionales están formulando sus propias versiones de este producto.

"Vamos a crear diversos canales a través del estrato córneo, que es la capa más superficial de la piel, que van a permitir que los activos penetren a capas más profundas de lo que lo harían sin estas espículas" Inés Escandell, dermatóloga.

La doctora explica que estás pequeñas agujas van dentro del sérum, que suele tener otros activos, y para lo que se utilizan es para "aplicarlas por la cara y friccionar con ellas la cara". ¿Qué se consigue con esto? "Vamos a crear diversos canales a través del estrato córneo, que es la capa más superficial de la piel, que van a permitir que los activos penetren a capas más profundas de lo que lo harían sin estas espículas", relata la dermatóloga.

Escandell explica que, de otra forma, los activos no llegarían a capas tan profunda o "tendrían que tener formulaciones de otro tipo y aún así llegarían en menor cantidad".

Lo que tienes que saber antes de utilizarlo

A pesar de que aparentemente este tipo de sérums no tienen contraindicaciones, es importante tener en cuenta las características del producto para evitar que pueda provocar una alteración en la piel.

"Según los estudios parece que no van a alcanzar capas muy profundas y que pasadas unas horas o pocos días esas espículas en caso que se quedasen en el estrato córneo se desprenderían, así que de momento no pueden tener grandes riesgos de que se quede material extraño en nuestra piel y tengamos una reacción inflamatoria frente a él", explica Escandell.

Eso sí, es importante atender a las recomendaciones de los expertos antes de comprarlo y usarlo. "Hay que saber que es un producto exfoliante, que va a producir ciertas microerosiones o micropunciones en nuestra piel y que eso puede tener un potencial irritante sobre todo para las pieles más sensibles, especialmente si tenemos ya alguna alteración cutánea o alguna patología de base", advierte la dermatóloga.

"Hay que saber que es un producto exfoliante, que va a producir ciertas microerosiones o micropunciones en nuestra piel y que eso puede tener un potencial irritante sobre todo para las pieles más sensibles o con patologías" Inés Escandell, dermatóloga.

Escandell pone como ejemplos el "acné agudo, rosácea en brote o una dermatitis facial" como patologías a tener en cuenta antes de utilizar este sérum.

"También es interesante saber la concentración porque a medida que aumenta la condensación de espículas aumenta un poco la agresividad porque habrá más microagujas dentro del sérum. Tampoco los acercaría bajo ningún momento a la zona periocular o las mucosas", añade la dermatóloga.

A pesar de que es producto todavía relativamente nuevo y del que hará falta saber cómo son sus resultados a largo plazo, para Escandell se trata de "una cuestión prometedora".