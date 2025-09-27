Jennifer Lawrence pisó fuerte en San Sebastián con una de las tendencias más controvertidas de este otoño: tacones y calcetines

Este pasado viernes, Jennifer Lawrence, la protagonista de Los juegos del hambre y El lado bueno de las cosas hizo historia en el Festival de San Sebastián siendo la actriz más joven en recibir el Premio Donostia, un galardón que reconoce la trayectoria profesional de los actores y cineastas.

Lawrence, que recibió este reconocimiento de manos del director Juan Antonio Bayona, no pasó desapercibida en el Hotel María Cristina, donde tuvo lugar la ceremonia y donde no llegó luciendo vestidazo de transparencias —una de las tendencias al alza en las alfombras rojas—, escotazo o volúmenes imposibles. La actriz sorprendió a todos por el minimalismo de su diseño relajado y transgresor firmado por Phoebe Philo.

El diseño, en tono caqui, de líneas rectas, jugaba con los volúmenes y las asimetrías —una larga y otra corta— e incorporaba un drapeado central y un cut-out lateral que rompía la austeridad del vestido. Además, se complementaba con un largo y fino cinturón de color negro que ajustaba ligeramente el modelo a su cintura.

Jennifer Lawrence con diseño de Phoebe Philo luciendo zapatos de tacón con calcetines. Getty Images

Pero lo que de verdad llamó la atención de su look fue su calzado: a través de la larga abertura de la falda se asomaban una clásicos zapatos negros de salón con tacón alto que se puso con unos calcetines tobilleros de canalé también negros.

La combinación de zapato de tacón-calcetín viene pisando fuerte desde la pasada primavera, cuando las prescriptoras de moda lo convirtieron en tendencia. Jennifer Lawrence ha sido una de las primeras que lo ha elevado a la alfombra roja.