Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
El HuffPost
Última hora
Jennifer Lawrence pisó fuerte en San Sebastián con una de las tendencias más controvertidas de este otoño: tacones y calcetines
Moda y Belleza

Moda y Belleza

Jennifer Lawrence pisó fuerte en San Sebastián con una de las tendencias más controvertidas de este otoño: tacones y calcetines

La actriz sorprendió recogiendo el Premio Donosti con un sobrio vestido, lejos del glamour de las alfombras rojas de Hollywood.

Mila Fernández
Mila Fernández
Jennifer Lawrence con el Premio Donostia.Getty Images

Este pasado viernes, Jennifer Lawrence, la protagonista de Los juegos del hambre y El lado bueno de las cosas hizo historia en el Festival de San Sebastián siendo la actriz más joven en recibir el Premio Donostia, un galardón que reconoce la trayectoria profesional de los actores y cineastas.

Lawrence, que recibió este reconocimiento de manos del director Juan Antonio Bayona, no pasó desapercibida en el Hotel María Cristina, donde tuvo lugar la ceremonia y donde no llegó luciendo vestidazo de transparencias —una de las tendencias al alza en las alfombras rojas—, escotazo o volúmenes imposibles. La actriz sorprendió a todos por el minimalismo de su diseño relajado y transgresor firmado por Phoebe Philo.

El diseño, en tono caqui, de líneas rectas, jugaba con los volúmenes y las asimetrías —una larga y otra corta—  e incorporaba un drapeado central y un cut-out lateral que rompía la austeridad del vestido. Además, se complementaba con un largo y fino cinturón de color negro que ajustaba ligeramente el modelo a su cintura.

  Jennifer Lawrence con diseño de Phoebe Philo luciendo zapatos de tacón con calcetines.Getty Images

Pero lo que de verdad llamó la atención de su look fue su calzado: a través de la larga abertura de la falda se asomaban una clásicos zapatos negros de salón con tacón alto que se puso con unos calcetines tobilleros de canalé también negros.

La combinación de zapato de tacón-calcetín viene pisando fuerte desde la pasada primavera, cuando las prescriptoras de moda lo convirtieron en tendencia. Jennifer Lawrence ha sido una de las primeras que lo ha elevado a la alfombra roja.

Mila Fernández
Mila Fernández
MOSTRAR BIOGRAFíA

Soy responsable de LIFE, esa sección en la que nos empeñamos en mostrar la cara amable de la actualidad, el lado hedonista de la vida, aunque no nos tapamos los ojos ante otras realidades.

 

Sobre qué temas escribo

Como responsable de la sección trabajo mano a mano y coordino a redactores que saben mucho de música, moda, tendencias de consumo, cine, crónica social...


A mí me gusta escribir sobre salud, consumo, medioambiente y bienestar. Pero sobre todo, me gusta entrevistar a referentes culturales y sociales. Escritores, científicos, actores, periodistas... que tienen cosas que contar y mucho que aportar. O a lo mejor, no tienen nada que contar y poco que aportar, pero eso también es interesante.

 

Mi trayectoria

Soy periodista por vocación y devoción. Quise ser Julia Otero y hasta hubo un tiempo en el que aparecí en una lista de mujeres periodistas jóvenes más influyentes.

 

He hecho radio -en la desaparecida Radio España porque soy generación X- y dirigí la revista Turismo Rural, en la editorial América Ibérica. Después fui redactora de Lifestyle en la Revista de Ana Rosa, redactora jefa de la revista Love y, además, he colaborado con muchos medios, entre ellos SModa y la revista decana de medioambiente Quercus.

 

Además, he presentado galas y libros, y he moderado mesas redondas.
Hace diez años que trabajo en El HuffPost donde entré para editar contenidos branded -y lo sigo haciendo-.

 

 

Cómo contactar conmigo:

 