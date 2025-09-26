"Lo que ocurre en Palestina me mortifica": las rotundas palabras de Jennifer Lawrence

Jennifer Lawrence se pronuncia rotunda a lo que está ocurriendo en la Franja de Gaza. La actriz estadounidense se ha declarado "aterrorizada" ante la situación en Gaza, donde a su juicio se está produciendo un "genocidio", en una rueda de prensa este viernes en la que eludió las preguntas políticas, en el marco del Festival de Cine de San Sebastián, donde recibirá el premio Donosti.

"Estoy aterrorizada. Es mortificante. Lo que está sucediendo (en Gaza) es nada menos que un genocidio y es inaceptable" ha afirmado la intérprete de 35 años, al ser preguntada por si le preocupa el futuro de sus hijos ante la situación en Gaza. "Ojalá hubiera algo que pudieran decir o hacer para arreglar esta extremadamente compleja y horrible situación, que me rompe el corazón", ha añadido la actriz, aunque ha expresado su temor a que sus respuestas "se utilicen para añadir más leña al fuego, más retórica".

Por eso, ha pedido que "la gente se centre en los responsables y en qué pueden hacer cuando voten" y que dejen de obligar a los actores y a los artistas "que están intentando expresar la libertad del arte y de expresión" a soportar "la dificultad de los individuos que realmente son responsables".

Libertad de expresión bajo ataque

En relación con Estados Unidos, su país, ha afirmado que la libertad de expresión "está bajo ataque", y también en el mundo del cine, dónde "nos damos cuenta de que todos estamos conectados y necesitamos empatía y libertad". Asimismo, ha subrayado que lo que le "entristece es la falta de respeto en el discurso de la política estadounidense en este momento y cómo se normalizará para los jóvenes que ahora tienen 18 años, que los políticos mientan y no tengan integridad".

"Todo el mundo tiene que recordar que cuando se ignora lo que pasa en un lado del mundo, no tardará en llegar hasta tu parte del mundo", ha añadido Lawrence, a quien inicialmente no le estaba permitido hacer preguntas sobre temas ajenos al Premio Donostia que recibirá este viernes o de la película que presentaba, Die My Love, de la directora Lynne Ramsay y producida por Martin Scorsese.

Sin embargo, tras tres intentos consecutivos de la prensa por saber su opinión sobre la situación en Gaza, algo que la moderadora de la rueda de prensa trataba de evitar, la actriz decidió responder con claridad sobre este asunto.