Lo que significan realmente los símbolos del lavado en la etiqueta de tu ropa de Zara: por qué casi nadie los lee y qué pasa cuando los ignoras

Es muy probable que lo primero que hagas al llegar a casa tras una tarde de compras en Zara sea cortar esa ristra de etiquetas que traen las prendas. Sin embargo, antes de usar la tijera, deberías echar un vistazo a los símbolos que aparecen en ellas. Ignorar sus indicaciones es la causa principal de que la ropa pueda perder color, se llene de bolitas o, en el peor de los casos, encoja un par de tallas.

Casi nadie los lee porque parecen jeroglífico, pero todo se resume en cinco formas: el cubo con agua (lavado), el triángulo (lejía), el cuadrado (secado), la plancha y el círculo (lavado en seco).

El verdadero problema se encuentra en ignorar estos detalles. Una raya debajo del cubo de agua sígnica que la prenda necesita un ciclo delicado. Dos rayas significan que el movimiento brusco del tambor podría romper sus fibras para siempre.

¿Qué pasa cuando no sigues las indicaciones?

El mayor error que cometemos se encuentra en la temperatura. Si el cubo marca 30°C, lavarlo a 40°C no parece un drama, pero para fibras sintéticas o mezclas delicadas ese pequeño salto de temperatura puede dañarlas, haciendo que la prenda pueda perder su forma original.

El triangulo tachado nos advierte de la prohibición de usar lejía en el lavado, ya que si se hace un uso indebido de este producto, el tejido se debilita tanto que pueden aparecer agujeros por desgaste.

En estas etiquetas también podemos encontrar advertencias a la hora de planchar. Una plancha completa significa que la prenda puede plancharse sin problema alguno, pero si esta aparece con uno o dos puntos, se nos está advirtiendo de que es necesario bajar la temperatura de nuestro electrodoméstico.

Pero, si hay un símbolo que deberías buscar antes que ningún otro es el cuadrado con un círculo dentro. Si está tachado, la secadora está prohibida, por el calor y la fricción que supone. Ignorar este símbolo es la razón por la que ese pantalón que te quedaba perfecto ahora te queda corto en los tobillos.

La incorporación de estas etiquetas no es un capricho. Inditex al igual que cualquier otra empresa de confección, está obligada a incluir la composición de sus prendas en múltiples idiomas haciendo alusión al casi centenar de países en los que vende. Pero más allá de la burocracia, si no sigues las instrucciones de cuidado, la garantía de la prenda desaparece.