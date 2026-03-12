En 'Le Monde' analizan el secreto de Zara ante Shein: beneficio récord en 2025 mientras los 250 diseñadores de Arteixo fichan a graduados que antes iban solo a las grandes firmas de lujo

Uno de los periódicos más influyentes y leídos de Francia, Le Monde, ha puesto el foco en España, concretamente en la marca de moda Zara. Lo ha hecho para analizar el secreto de su éxito en un mercado dominado por precios cada vez más bajos, especialmente con la presión de Shein.

Y es que el éxito de Zara se ve claramente reflejado en los resultados anuales del grupo Inditex, —propietario de la marca— presentados ayer 11 de marzo. La compañía cerró 2025 con un beneficio récord de 6.220 millones de euros, un 3,2% más que en el ejercicio anterior y ventas de 39.864 millones.

Por su lado, el gigante comercial chino Shein basado en la moda online ultra low cost y fast fashion refuerza su presencia en España con un nuevo hub en Barcelona según ha informado la agencia EuropaPress este mismo jueves.

Diseñadores propios y talento nuevo

Como señala el prestigioso medio francés, uno de los pilares del modelo de Zara está en la sede de Inditex en Arteixo, donde se diseñan todas sus colecciones. Allí trabajan unos 700 diseñadores, de los cuales 250 se dedican exclusivamente a Zara.

El grupo ha intensificado además la captación de talento en escuelas internacionales de moda. Según expertos citados por el periódico francés, muchos graduados que antes aspiraban únicamente a trabajar en grandes casas de lujo ahora también consideran Inditex como un destino atractivo. La empresa busca perfiles capaces de crear “moda de calidad, accesible y rápida”, adaptada a un sector en constante cambio.

Menos tiendas físicas, pero más grandes y con tecnología avanzada

Para los analistas, la estrategia de Zara se basa en mantener un equilibrio entre diseño y precio. Por ejemplo, la marca puede vender una gabardina por 79 euros o camisetas básicas desde 6,95 euros, situándose en un punto intermedio entre el lujo y el low cost.

Este posicionamiento diferencia a la marca tanto de gigantes del comercio online como Shein como de otras cadenas europeas. De hecho, según señala Le Monde, en 2025, firmas como Mango, H&M o Primark crecieron menos que el grupo gallego.

El grupo también está ajustando su red física. Aunque cuenta con 5.460 tiendas en todo el mundo, está reduciendo algunos establecimientos para apostar por tiendas insignia más grandes y tecnológicas. Concretamente Zara, que es el motor de crecimiento del grupo, ha sido la marca más afectada por esta reestructuración, con una reducción del 33,8% de su red de tiendas.

Otro factor clave es la inversión tecnológica de Inditex. Innovaciones como la incorporación de inteligencia artificial en su aplicación hace que la marca se diferencie del resto. Por ejemplo, desde finales de 2025, los usuarios pueden subir una foto de cuerpo entero para probar virtualmente distintos conjuntos.

Con esta combinación de diseño propio, talento creativo, tecnología y una estrategia de precios escalonada, Inditex intenta mantener el liderazgo de Zara en un mercado global cada vez más competitivo por gigantes como Shein.