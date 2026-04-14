La primera tienda Zara: dónde estaba, qué vendía y cuánto costaba la moda gallega en 1975

Si hoy Zara es sinónimo de logística de vanguardia y tendencias que rotan cada quince días, en mayo de 1975 era simplemente una apuesta arriesgada en una esquina de A Coruña, en la calle Juan Flórez.

Por aquel entonces, y en aquella ubicación, Amancio Ortega abría su primer establecimiento de cara al público sin saber que estaba poniendo la primera piedra del mayor imperio textil del planeta.

Batas de boatiné, el primer "superventas"

A diferencia de las colecciones actuales, el Zara original se centraba en lo que Ortega ya sabía fabricar en su etapa previa. Como explica la compañía en su historia oficial, la trayectoria del fundador nace en 1963 con la creación de GOA. Por aquel entonces, el producto estrella eran las batas de boatiné y los saltos de cama.

La tienda nació con un enfoque muy práctico para la mujer de la época. La idea era ofrecer el mismo diseño que las marcas de lujo pero a precios que cualquier familia de clase media gallega pudiera pagar. Poco después, el catálogo se amplió a vestidos y prendas de diario que seguían las tendencias de la alta costura, pero utilizando tejidos mucho más económicos.

Para entender el éxito inmediato del local de Juan Flórez, hay que mirar las etiquetas de hace cinco décadas. En una España donde la moda de calidad solía ser un artículo de lujo o algo que se hacía a medida en sastrerías, Zara rompió el mercado con precios imbatibles para la época. Por ejemplo, una de sus famosas batas podía costar unas 500 pesetas, lo que hoy equivaldría a unos 3 euros, aunque con un valor de mercado y un poder adquisitivo muy distintos a los actuales.

Siguiendo esa misma línea de precios competitivos, los vestidos y conjuntos de calle más elaborados se movían en una horquilla de entre 700 y 1.200 pesetas, como recoge Diario Ara. Esta estrategia convirtió a Zara en ropa aspiracional al alcance de todos, un concepto que en plena Transición española supuso un auténtico terremoto comercial y social.

Un modelo que conquistó el mundo

Aquella esquina de A Coruña fue el laboratorio donde se entendió que el cliente quería vestir con estilo sin vaciar la cartera. Actualmente, con presencia en cerca de un centenar de países, el grupo ha demostrado que la fórmula que funcionó con aquellas primeras batas en los años 70 era, en realidad, un lenguaje universal que hoy domina el mercado global.

Sin embargo, lo que conocíamos como la primera tienda de Zara situada en la calle Juan Flórez, cerró sus puertas el pasado 30 de enero, como parte de la estrategia de renovación del grupo Inditex presidido por Marta Ortega. El concepto: tiendas de gran tamaño capaces de reunir en un mismo espacio las colecciones de mujer, hombre, niño e incluso Zara Home, aparte de sumar los nuevos avances tecnológicos que el grupo despliega en sus establecimientos.