Los comentados tatuajes de Alexia Putellas en la espalda: cuántos son y qué significan

Alexia Putellas, capitana del Barça y dos veces Balón de Oro, no solo se distingue en el campo. Su espalda se ha convertido en un mapa de tatuajes personales que resumen vivencias, pérdidas, victorias y símbolos de protección. Muchos aficionados, después de verla en la gala que ha elevado a las estrellas a Aitana Bonmatí y a Ousmane Dembélé, se preguntan cuántos tiene y qué significan. La respuesta: más de una decena, la mayoría en tinta negra y estilo minimalista, , según detalal la revista Woman.

En el costado derecho luce un Ojo de Horus, amuleto egipcio que representa salud y seguridad. Justo debajo aparece un panot, la baldosa modernista típica de Barcelona, acompañado de un “Made in”, haciéndole un guiño a la ciudad en la que siempre ha vivido y jugado, pese a haber nacido en Mollet del Vallès.

Uno de los tatuajes más especiales es la figura de su padre con ella de niña, entregándole un balón con el escudo del Barça. La futbolista ha explicado en varias ocasiones que fue él quien la animó a seguir su pasión. El diseño funciona como un homenaje íntimo.

A este imaginario se suman una mariposa, una pluma, una mano con los dedos cruzados, una luna, un balón de fútbol y un 112 con doble sentido: el 11, su dorsal en el Barça, y el 12, el número con el que empezó en la Selección Española. En el pie derecho reserva un tatuaje XXL: una mano de Fátima con un corazón de la salud, cargada de detalles y color. La propia Alexia compartió el vídeo del proceso en Instagram: “Tarde de visita a @dittotattoo. Sin duda, el amigo que más daño me hace pero siempre consigue que valga la pena. Gracias”, escribió.

El mensaje más repetido está en su omóplato izquierdo: la frase en latín Labor omnia vincit improbus (“El trabajo tenaz todo lo vence”). No solo lo lleva tatuado: también da título a la docuserie de Amazon Prime Video sobre su carrera. “Realmente lo creo, el trabajo lo vence todo”, aseguró Putellas en la presentación, donde repasó su trayectoria, los sueños cumplidos en el Camp Nou, el impacto de las lesiones y la conquista de dos Balones de Oro.

En definitiva, los tatuajes de Alexia Putellas son mucho más que decoración. Funcionan como autobiografía en la piel: desde amuletos y raíces barcelonesas hasta la huella imborrable de su padre y un lema de vida que resume su éxito deportivo. Una mezcla de símbolos que explican por qué su espalda genera tanta conversación entre aficionados y curiosos.